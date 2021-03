Κοινωνία

Καταδίωξη στην Αθήνα

Σκηνές από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε περιοχές της Αθήνας.

(φωτογραφία αρχείου)

Καταδίωξη ατόμων που επιχείρησαν να κλέψουν, μάλλον καταλύτες, από αυτοκίνητα, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στον Ταύρο.

Οι δράστες εντοπίστηκαν στην Πατησίων και ακολούθησε καταδίωξη μέχρι το Μενίδι, όπου εγκατέλειψαν το όχημα και άρχισαν να τρέχουν.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν έναν εκ των δραστών, τον οδηγό του οχήματος, ενώ οι άλλοι δύο αναζητούνται.

