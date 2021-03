Κοινωνία

Φωτιά σε λεωφορείο με παιδιά (εικόνες)

Αστικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει. Η ψυχραιμία και η άμεση αντίδραση του έμπειρου οδηγού.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Τρίτης σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει, επί της οδού Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ, η φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή του λεωφορείου, η οποία έγινε αντιληπτή αμέσως από τον οδηγό.

Με ψυχραιμία ο οδηγός ακινητοποίησε το μεγάλο όχημα, άνοιξε τις πόρτες και αποβίβασε έξι παιδιά που ήταν μέσα στο λεωφορείο. Στη συνέχεια με πυροσβεστήρα άρχισε να σβήνει μόνος του την φωτιά.

Στο σημείο έφτασαν δυο πυροσβεστικά και ένα περιπολικό από το ΑΤ Ωραιοκάστρου.

