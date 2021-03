Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Αλλαγές σε τεκμήρια και δόσεις - Παράταση σε μέτρα στήριξης

Τι είπε ο Υπ. Οικονομικών για τις αναστολές συμβάσεων, τα μειωμένα ενοίκια, το Δώρο Πάσχα, τα επιδόματα ανεργίας, την ενίσχυση επιχειρήσεων, τον ΕΝΦΙΑ και τις επιταγές.

«Η επιδοτούμενη αναστολή συμβάσεων συνεχίζεται τον Απρίλιο και με διευρυμένη λίστα των ΚΑΔ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και το κόστος ανέρχεται στα 330 εκατομμύρια», επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Για τα ενοίκια

Για τις μειώσεις ενοικίων, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε «επιλέξαμε να κάνουμε διπλή πληρωμή, για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η πληρωμή θα γίνει στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Σήμερα, τελειώνει η διορία για τον Φεβρουάριο και δεν έχουν γίνει οι δηλώσεις για τον Μάρτιο. Θα πάρουμε τα στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, με αυτά θα γίνει η πληρωμή και για τον Μάρτιο και θα κάνουμε έλεγχο εκ των υστέρων. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 180 εκ. ευρώ και τον Απρίλιο θα είναι άλλα τόσα». Αναφορικά με τυχόν εκκρεμότητες από προηγούμενους μήνες, ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι «θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων να δουν μέσω της πλατφόρμας που υπάρχει, μέχρι τα μέσα Απριλίου, τυχόν προβλήματα στις δηλώσεις για τα ενοίκια του 2021 και του 2020, ώστε να προβούν σε διορθώσεις και να λάβουν την αποζημίωση που δικαιούνται».

Για το Δώρο Πάσχα

Αναφορικά με την καταβολή του Δώρου Πάσχα, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι «τόσο για τις αναστολές συμβάσεων όσο και για το Πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία, το Υπουργείο Οικονομικών έχει εξασφαλίσει κονδύλι 250 εκατομμυρίων ευρώ, για το διάστημα από τον Ιανουάριο και εξής», ενώ σημείωσε ότι η καταβολή του Δώρου γίνεται από το Υπ. Εργασίας και εκείνο είναι που θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες καταβολής του Δώρου.

Για τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν μετά από το πολύμηνο lockdown, ο Υπ. Οικονομικών ανέφερε ότι «υπάρχει μια δέσμη προβλέψεων για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, όπως το πρόγραμμα «Γέφυρα», που αφορά πάνω από 100.000 επιχειρήσεις και επιδοτεί δάνεια των επιχειρήσεων. Ακόμη, υπάρχει ποσό 500 εκ. ευρώ για να καλυφθούν πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων, με το ύψος της επιδότησης να σχετίζεται με το πλήθος και το είδος των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα».

Επιστρεπτέα Προκαταβολή και παράταση μέτρων

Επεσήμανε ότι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 θα καταβληθεί στο τέλος Απριλίου, ενώ παράλληλα θα γίνει και ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω πόρων από το ΕΣΠΑ. Ερωτηθείς αν υπάρχει πρόβλεψη για Επιστρεπτέα Προκαταβολή 8, απάντησε ότι αυτό εξαρτάται από το πώς θα λειτουργήσει η οικονομία τον Απρίλιο.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τα μέτρα ήταν ικανοποιητικά στο σκέλος των μη απολύσεων και των μη λουκέτων, μέχρι σήμερα. Πρέπει να δούμε ότι πράγματι κάποιες επιχειρήσεις όταν ανοίξουν θα δυσκολευθούν να διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους και για αυτό εξετάζεται να συνεχιστούν μέτρα στήριξης», υπογράμμισε και προσέθεσε ότι από πέρσι υπάρχει και πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης, με στόχο την αποτροπή απολύσεων.

Για τις επιταγές

«Σήμερα νομοθετούμε στην Βουλή παράταση για τις επιταγές που αφορά και τον Απρίλιο, λαμβάνοντας μέριμνα και για τους κομιστές. Υπάρχει πρόβλημα και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ αντίρροπων δυνάμεων», είπε ο κ. Σταϊκούρας, αναφέροντας ότι η πρόβλεψη της παράτασης αφορά και επιταγές με σημερινή ημερομηνία λήξης, μετά την παράταση που υπήρχε για αυτές.

Επιδότηση άνεργων

Αναφορικά με την ανεργία και την επιδότηση ανέργων, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι υπάρχει κοινή απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας για «επέκταση όλων των επιδομάτων βραχυχρόνια και μακροχρόνια άνεργων που λήγουν τον Μάρτιο, κατά δύο μήνες, με κονδύλι που ανέρχεται σε 310 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά για στήριξη των άνεργων έχει δοθεί 1 δις ευρώ και για στήριξη των εργαζόμενων 5 δις ευρώ»

Φορολογικές δηλώσεις, αποδείξεις, τεκμήρια, προκαταβολή φόρου

Ερωτηθείς για τις επικείμενες φορολογικές δηλώσεις και τα τεκμήρια, ο Χρήστος Σταϊκούρας προανήγγειλε ότι «το επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε μια ολιστική πολιτική της Κυβέρνησης σε ότι αφορά την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, πόσες θα είναι οι δόσεις, τι θα ισχύσει για τα τεκμήρια, τι θα γίνει με τις αποδείξεις από ηλεκτρονικές συναλλαγές και τι θα ισχύσει με το τέλος επιτηδεύματος για όσους είναι άνεργοι».

«Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να ενεργούμε έγκαιρα, λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική κρίση. Πέρσι επιλέξαμε ένα κομμάτι να μην πληρώσει προκαταβολή φόρου και ένα άλλο να μην πληρώσει ένα μέρος της. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε το καλοκαίρι, καθώς φέτος έχουν ληφθεί και δύο μέτρα που δεν υπήρχαν πέρσι, που φέρνουν 1,5 δις ευρώ λιγότερης οικονομικής επιβάρυνσης, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Για την μείωση του ΕΝΦΙΑ

Ερωτηθείς για τον ΕΝΦΙΑ, ο Υπ. Οικονομικών είπε ότι «εν πολλοίς η Κυβέρνηση έχει τηρήσει την προεκλογική της δέσμευση, λέγοντας ότι πριν από την κρίση, ο φόρος μειώθηκε το 2019, μεσοσταθμικά κατά 22%. Όταν βγούμε από την κρίση, θα τηρήσουμε και την υπόλοιπη δέσμευση μας για το υπόλοιπο 8%, καθώς είχαμε εξαγγείλει μείωση του φόρου κατά 30%. Δεν μπορεί να καταργηθεί ο φόρος ακινήτων, χρειάζεται αναπροσαρμογή του φόρου ακίνητης περιουσίας σε περιοχές και ακίνητα που σήμερα δεν επιβαρύνονται».

Για τις αντοχές του κρατικού Ταμείου

«Ενεργούμε έγκαιρα και μεθοδικά, ώστε να έχουμε πόρους στην άκρη για να βοηθήσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουμε τους πόρους για να σταθούμε κοντά στην κοινωνία. Όσο προχωρά και βαθαίνει η κρίση, δεν θα μπορούμε όμως να αναπληρώνουμε όλες τις μειώσεις που έχουν υποστεί όλοι οι πολίτες», είπε ο Υπ. Οικονομικών, προσθέτοντας, μετά από ερώτηση για την διαβίωση όσων καλούνται να ζήσουν με τα χρήματα των επιδομάτων, «δεν έχουμε ωραιοποιήσει τις καταστάσεις. Προσπαθούμε να καλύψουμε επί 14 μήνες μια μεγάλη κρίση και την καλύπτουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη που καλύψαμε ένα μεγάλο μέρος των απωλειών των μισθών των συμπολιτών μας».

«Δεν θα χρειαστεί νέο Μνημόνιο»

«Επιβεβαιώνεται ότι ορθώς ακολουθούμε αυτήν την πολιτική. Ουδέποτε έχω παρέμβει σε οποιονδήποτε για να ανοίξει κάποια δραστηριότητα, ουδέποτε έχω τηλεφωνήσει σε κανέναν. Προέχει η οικονομία και έπεται η οικονομία. Γνωρίζουμε εδώ και 13 μήνες ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τα ευχάριστα και για δυσμενή σενάριο. Είμαστε έτοιμοι και για το δυσμενές σενάριο τον Απρίλιο», ανέφερε ο κ. Σταικούρας.

Κατέληξε λέγοντας «δεν θα χρειαστούμε νέο μνημόνιο. Βγαίνουμε τακτικά στις αγορές, χθες «πήραμε» επιπλέον 2,5 δις ευρώ από το πρόγραμμα SURE, ευελπιστούμε σταδιακά να ανοίγει η αγορά και να μειώνονται τα έξοδα και να αυξάνονται τα έσοδα του Κράτους, εκτιμούμε ότι ο τουρισμός θα πάρει καλύτερα από πέρσι - προφανώς χειρότερα από το 2019 - και περιμένουμε να αρχίσουν να εισρέουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα αυτά μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι θα υπάρξει ισχυρή ανάκαμψη και μετά ανάπτυξη της οικονομίας».

