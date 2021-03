Αθλητικά

Miami Open: ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα προημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε και δηλώνει ικανοποιημένος από τον εαυτό του.

Στα προημιτελικά του Miami Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ασταμάτητος και επικράτησε με άνεση του Λορέντσο Σονέγκο με 2-0 σετ.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και χρειάστηκε μόλις μία ώρα και 32 λεπτά για να κάμψει την αντίστασή του Ιταλού και να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στους 8 της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το πρώτο σετ με 6-2 και το δεύτερο με 7-6 και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στον Χούμπερτ Χουρκάτζ που είναι ο επόμενος αντίπαλος, καθώς απέκλεισε τον Μίλος Ράονιτς

Ο Έλληνας πρωταθλητής λίγο μετά τη νίκη του δήλωσε ικανοποιημένος για τον τρόπο παιχνιδιού του.

«Παίζω καλά, αισθάνομαι καλά και απολαμβάνω τις στιγμές στο κορτ. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο παίζω και έχει μεγάλο αντίκτυπο όλη την εβδομάδα. Είναι σημαντικό για μένα να επωφεληθώ από αυτό. Κάθε αντίπαλος είναι και μια ξεχωριστή πρόκληση για την οποία πρέπει να βρίσκω λύσεις. Είναι σημαντικό για μένα να παίζω τέτοια ματς».

Ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε για την αντίδραση του Σονέγκο στο δεύτερο σετ: «Περίμενα να ανεβάσει την απόδοσή του. Όταν χάνεις 1-0 αισθάνεσαι πως δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Σίγουρα ήταν ένας πιο δύσκολος αντίπαλος στο δεύτερο σετ από ότι ήταν στο πρώτο».

Διαβάστε επίσης:

-Σάκκαρη: Επική πρόκριση στις “8” του Miami Open (βίντεο)

-Προκριματικά Μουντιάλ 2022: “Περίπατοι” για Βέλγιο και Ολλανδία

-Καλλιμάρμαρο: 3.600 σώματα led φωτίζουν το Παναθηναϊκό Στάδιο (εικόνες)