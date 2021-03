Τεχνολογία - Επιστήμη

Σαρηγιάννης: οι μεταλλάξεις θα αυξήσουν κι άλλο τα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτική πρόβλεψη για τους διασωληνωμένους και τα κρούσματα κορονοϊού. Σε ποια περιοχή αναμένεται νέα «έκρηξη» λόγω των μεταλλάξεων. Τι λέει για τα self test.

«Θα μπορούσε ο αριθμός ρεκόρ των κρουσμάτων της Τρίτης να είναι απλός ένας σταθμός στην ανοδική πορεία των κρουσμάτων», είπε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως σημείωσε ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, η ανοδική πορεία των κρουσμάτων οφείλεται στην αύξηση κατά 31% της μεταδοτικότητας του ιού από τις μεταλλάξεις που έχουν κυριαρχήσει στην Αττική, ενώ στην Κρήτη τα νέα κρούσματα οφείλονται σε αυτές κατά 100%. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει να ανεβαίνει και θα συνεχίσει να βλέπει αύξηση στα κρούσματα, καθώς αυξάνεται η μεταδοτικότητα από τις μεταλλάξεις

Εκτίμησε ότι υπάρξει αύξηση των διασωληνωμένων τις επόμενες εβδομάδες, λέγοντας ότι «μέχρι τις 25 Απριλίου θα βλέπουμε αύξηση των ανθρώπων που χρειάζονται διασωλήνωση και αυτό πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη το Υπ. Υγείας.

«Θα δούμε αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων από την επόμενη εβδομάδα εάν τηρηθούν τα μέτρα, είπε ο κ. Σαρηγιάννης, δηλώνοντας προβληματισμένος από το άνοιγμα δραστηριοτήτων όπως το λιανεμπόριο και τα σχολεία. «Από άποψη υγειονομικής ασφάλειας, είναι λίγο νωρίς για να ανοίξουν αυτά, δεδομένου και ότι ακόμη δεν έχουμε τα self test και εξοικείωση με αυτά. Εάν ήταν δική μου απόφαση δεν θα προχωρούσα σε άνοιγμα δραστηριοτήτων στις 5 Απριλίου, αλλά στις 12 Απριλίου».

Ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι θωρεί καταλυτικό μέτρο για την εξέλιξη της διασποράς του κορονοϊού τα self test, σημειώνοντας ότι κομβικό ρόλο θα παίξει το πλήθος των ατομικών τεστ που θα γίνονται.

Διαβάστε aακόμη:

Γκάγκα για εμβόλιο AstraZeneca: Το θεωρώ ασφαλές

Κορονοϊός - ΕΣΥ: Μόνο τρεις κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα είναι κενές στην Αττική

Δεύτερη “Μαλεσίνα” στα Γιάννενα: Έχει μολυνθεί με κορονοϊό το μισό χωριό