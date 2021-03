H Χρύσα Μιχαλοπούλου στο “The 2Night Show” για τις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Life

Τι λέει η ηθοποιός για την συμμετοχή της στην σειρά "Άγριες Μέλισσες" και την Κάτια Δανδουλάκη. Πως αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην σχέση της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου, η Γαλλίδα Ζορζέτ από τις «Άγριες Μέλισσες» έδωσε την πρώτη τηλεοπτική συνεντευξη στο «The 2Night Show».

Η όμορφη ηθοποιός μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πορεία της στην υποκριτική, για τα γαλλικά που… δεν γνωρίζει, αλλά και για τη σχέση της με την Κάτια Δανδουλάκη και τον Γιώργο Γεροντιδάκη.

Αποκάλυψε, επίσης, πως είναι πολύ καλή μαγείρισσα, αλλά και φοβερή μουσική παραγωγός στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Λεωνίδα Κουτσόπουλου. Τέλος, χορεύει και παίζει παρέα με τον Γρηγόρη.

