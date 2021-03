Πολιτισμός

Πέθανε ο Παναγιώτης Νεστορίδης

Η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη Νεστορίδη "σκόρπισε" θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο.

Πέθανε τα ξημερώματα, σε ηλικία 56 ετών, ο δημοσιογράφος και μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ Παναγιώτης Νεστορίδης.

Εργάστηκε σε Μέσα Ενημέρωσης της Καβάλας, στις εφημερίδες Ριζοσπάστης, Πρώτη, Αγγελιοφόρος, Έθνος και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Διατέλεσε πρόεδρος της ΔΕΠΘΕ του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα δημοτικά ΜΜΕ, μέλος των διοικήσεων της ΕΣΗΕΜ-Θ και της ΠΟΕΣΥ και τα τελευταία χρόνια αντιπρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ.

Στις εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής Καβάλας με τον ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία.

Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα γίνει αύριο, στις 5 το απόγευμα, στο νεκροστάσιο των κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη.