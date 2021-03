Κοινωνία

Κακοκαιρία: οι άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις

Οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι από την πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προκάλεσαν προβλήματα.

Mικροπροβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές στα ανατολικά, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιήθηκε το πρωινό δρομολόγιο για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση απόπλου από το Λαύριο για την Κύθνο.

Επίσης, κλειστή είναι η γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ απαρευτικό απόπλου από Κεραμωτή Καβάλας για Θάσο.

