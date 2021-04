Υγεία - Περιβάλλον

Carnivac-Cov: Πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού για ζώα

Το πρώτο εμβόλιο κατά της COVID-19 για ζώα είναι γεγονός.

Η Ρωσία καταχώρισε το πρώτο παγκοσμίως εμβόλιο κατά της COVID-19 για ζώα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική εποπτική αρχή Rosselkhoznadzor.

Η Ρωσία παράγει ήδη τρία εμβόλια κατά του κορονοϊού για τον άνθρωπο, με το γνωστότερο από αυτά να είναι το Sputnik V.

Η Μόσχα έχει επίσης δώσει επείγουσα έγκριση για δύο ακόμη εμβόλια, τα EpiVacCorona και CoviVac.

Το εμβόλιο για τα ζώα, το οποίο παρασκευάζεται από μια μονάδα της Rosselkhoznadzor, ονομάστηκε Carnivac-Cov, σύμφωνα με την εποπτική αρχή.

"Στις κλινικές δοκιμές του Carnivac-Cov, οι οποίες ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο, συμμετείχαν σκύλοι, γάτες, αρκτικές αλεπούδες, μινκ, αλεπούδες και άλλα ζώα", δήλωσε ο Κοντσταντίν Σαβένκοφ, υποδιευθυντής της εποπτικής αρχής.

"Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών μας επιτρέπουν να καταλήξουμε στο ότι το εμβόλιο είναι αβλαβές για τα ζώα και έχει μεγάλη ανοσολογική απόκριση, με αντισώματα κατά του κορονοϊού να αναπτύσσονται στο 100% των περιπτώσεων", σημείωσε ο Σαβένκοφ.

Η ανοσία διαρκεί για έξι μήνες μετά τον εμβολιασμό, αλλά οι παρασκευαστές του εμβολίου συνεχίζουν να αναλύουν αυτό το δεδομένο, ανακοίνωσε η εποπτική αρχή.

Η μαζική παραγωγή του εμβολίου μπορεί να ξεκινήσει ενδεχομένως και τον Απρίλιο, πρόσθεσε η Rosselkhoznadzor.