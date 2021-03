Κοινωνία

Μαχαίρωσαν νεαρό άντρα στο κεφάλι

Συναγερμός στις Αρχές. Δύο άντρες επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 35χρονο.

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε, το βράδυ της Τρίτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, στην οδό Αγίου Δημητρίου, ένας 35χρονος από το Ιράν δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από δύο άντρες οι οποίοι κατάφεραν να τον τραυματίσουν στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, οι οποίοι φορούσαν κράνη και ο ένας είχε στην πλάτη μαύρο σακίδιο, επιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε μοτοσυκλέτα χαμηλού κυβισμού και τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους δράστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι δεν έχει διευκρινιστεί για την ώρα αν είχε προηγηθεί κάποιο επεισόδιο πριν την επίθεση ή αν υπήρχαν αλλά κίνητρα.

Πηγή: GRTimes.gr