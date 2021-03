Οικονομία

Σταμπουλίδης: άνοιγμα αγοράς, χωρίς click away και click inside

Τι είπε για τον τρόπο που θα επανεκκινήσει η αγορά. Γιατί δεν θα ισχύσουν τα click away και click inside. Τα μέτρα προστασίας και τα sms στο 13032.

Όταν δοθεί το «πράσινο φως» από την επιτροπή των ειδικών θα επανεκκινήσει η αγορά αλλά με περιορισμούς, σημείωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι το click away και το click inside αποτέλεσαν λύσεις για την περίπτωση που λειτουργούσαν οι δραστηριότητες σαν ακορντεόν αλλά όπως είπε, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό και οι κλάδοι που θα ανοίξουν θέλουν να παραμείνουν ανοιχτοί.

Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε πως ό,τι γίνει, θα πρέπει να γίνει με τον μέγιστο βαθμό αυτοπροστασίας, καθώς η οικονομία θα πρέπει να επανεκκινήσει.

Χαρακτήρισε μεταβατικό μήνα τον Απρίλιο καθώς, όπως εξήγησε, με τους εμβολιασμούς και τα self test θα διευρύνουμε το τοίχος της προστασίας μας ώστε να μπορούμε να ζούμε με τον υιό επιστρέφοντας στην κανονικότητα.

Κληθείς να σχολιάσει πώς θα ανοίξουν τα καταστήματα, όταν δοθεί το «πράσινο φως», είπε ότι δεν θα ανοίξουν με click away ή click inside.

«Πάμε σε κανονικό άνοιγμα καθώς τα δύο αυτά εργαλεία δεν βοηθούν στην παρούσα φάση. Το 13032 θα ισχύσει, αυτό θα είναι το ένα από τα εργαλεία» όπως είπε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα ανοίξουν κανονικά και τα πολυκαταστήματα, αν δοθεί το «πράσινο φως».

«Οι κανόνες ήταν οριζόντιοι στην προηγούμενη φάση, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να γίνει τώρα διάκριση» σημείωσε ο ίδιος ενώ απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι για τα γυμναστήρια δεν τίθεται, προς το παρόν, θέμα ανοίγματος.

Ο κ. Σταμπουλίδης υπογράμμισε ότι η πολιτεία ακολουθεί τις αποφάσεις των επιστημόνων και πρόσθεσε ότι είμαστε σε φάση που μας απασχολεί και η οικονομία, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Είναι όμως σκοπός να βρεθούμε σε κανονικότητα αλλά χωρίς να επιτραπεί στον κορωνοϊό να επιδράσει αρνητικά στα πιο ευαίσθητα άτομα, γι' αυτό και όπως είπε, είναι σημαντική η αυτοπροστασία.

