Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: προβλέψεις για τον Απρίλιο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα μας περιμένουν τον Απρίλιο, με ειδικές αναφορές για κάθε ζώδιο.

Για έναν μήνα με πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό», κάνοντας αναλυτικές προβλέψεις για τον Απρίλιο.

Είπε ότι είναι ένας μήνας στον οποίο θα κυριαρχήσουν εντάσεις και θα προκαλέσουν εντύπωση ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την διαφθορά πολιτικών, ενώ θα υπάρχουν και γεγονότα που θα προκαλέσουν προβλήματα, όπως εκρήξεις ηφαιστείων.

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, για την οικονομία και την επιδημία, «βλέπω πολύ κόσμο στους δρόμους, κίνηση από τα μέσα Απριλίου και μετά».

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο και όσα έρχονται τον Απρίλιο, δίνοντας έμφαση σε όσα θα φέρουν οι «συγκρούσεις» πλανητών, αλλά και για πολλά ζώδια η πανσέληνος, που θα συμβεί προς το τέλος του μήνα.