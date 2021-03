Κοινωνία

Κάνναβη σε βαρέλι θαμμένη στο έδαφος (εικόνες)

Έθαψε τα ναρκωτικά στην αυλή του σπιτιού, αλλά δεν ξέφυγε από τον σκύλο της Αστυνομίας.

Ποσότητα κάνναβης που ήταν θαμμένη στην αυλή σπιτιού και μέσα σε βαρέλι, ξετρύπωσε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών «Άτλας», σε επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Σερρών, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 66χρονος, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 3,5 κιλά κάνναβης, 135 φιαλίδια υγρής μεθαδόνης μικτού βάρους άνω των 11,5 κιλών, 462 ναρκωτικά χάπια και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.