Υγεία - Περιβάλλον

Drive through test: τα κρούσματα ανά περιοχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε 104 σημεία έγιναν Drive through test για την ανίχνευση κορονοϊού την Τρίτη. Δείτε αναλυτικά που βρέθηκαν και πόσα κρούσματα σε κάθε περιοχή.

(εικόνα αρχείου)

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Τρίτη 30 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων απο την αρχή της πανδημίας, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 104 μαζικές δειγματοληψίες σε 52 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 13.122 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 315 κρούσματα (2,40%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Μαραθώνα - Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης - Πραγματοποιήθηκαν 365 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,36%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 365 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,36%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου - Πραγματοποιήθηκαν 253 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (5,13%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 253 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (5,13%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου - Πραγματοποιήθηκαν 233 rapid test και προέκυψαν 20 θετικά (8,58%). Αφορούν σε 15 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 233 rapid test και προέκυψαν 20 θετικά (8,58%). Αφορούν σε 15 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, Δήμος Αθηναίων - Πραγματοποιήθηκαν 288 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,12%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 288 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,12%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη. ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Πλατεία Κυψέλης, Δήμος Αθηναίων - Πραγματοποιήθηκαν 421 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,42%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 421 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,42%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη. ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» - - Πραγματοποιήθηκαν 572 rapid test και προέκυψαν 21 θετικά (3,67%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 572 rapid test και προέκυψαν 21 θετικά (3,67%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη. ΠΕ Πειραιώς: Δημοτικό Θέατρο - - Πραγματοποιήθηκαν 690 rapid test και προέκυψαν 33 θετικά (4,78%). Αφορούν σε 15 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 690 rapid test και προέκυψαν 33 θετικά (4,78%). Αφορούν σε 15 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαία Χορτιάτη - - Πραγματοποιήθηκαν 319 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,19%). Αφορούν σε 7 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 319 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,19%). Αφορούν σε 7 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Εκδοτήρια ΔΕΘ - - Πραγματοποιήθηκαν 164 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,04%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 164 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,04%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θερμαϊκού - - Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (4,22%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (4,22%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς - - Πραγματοποιήθηκαν 235 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,82%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 235 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,82%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά - - Πραγματοποιήθηκαν 300 rapid test και προέκυψαν 22 θετικά (7,33%). Αφορούν σε 11 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 300 rapid test και προέκυψαν 22 θετικά (7,33%). Αφορούν σε 11 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού - - Πραγματοποιήθηκαν 309 rapid test και προέκυψαν 24 θετικά (7,76%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 17 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 309 rapid test και προέκυψαν 24 θετικά (7,76%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 17 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος - - Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Ρομά, Αιτωλικό - - Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Μεσολογγίου - - Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άνδρου: Στρατόπεδο, Μπατσί - - Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Μεγαλόπολης - - Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη - - Πραγματοποιήθηκαν 173 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας - - Πραγματοποιήθηκαν 151 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,32%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης - - Πραγματοποιήθηκαν 73 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Ταμπαχανά - - Πραγματοποιήθηκαν 260 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,30%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας - Πραγματοποιήθηκαν 224 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (3,12%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Γρεβενών: Πλατεία Αιμιλιανού - Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,22%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Ξηροποτάμου - Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Κοινοτικό Κατάστημα Δαδιάς - Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (6,55%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Έβρου: Κτήριο Νομαρχίας - Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών - Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Στενής - Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Πάλιουρα - Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ευρυτανίας: Τοπολιανά - Πραγματοποιήθηκαν 72 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,17%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 71 έτη.

ΠΕ Ζακύνθου: Λιμάνι - Πραγματοποιήθηκαν 2 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Αγίου Μάρκου - Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Κέντρο, Γαστούνης - Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,97%). Αφορά σε γυναίκα 37 ετών.

ΠΕ Ηλείας: Ελαιώνας Πύργου - Πραγματοποιήθηκαν 84 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,57%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας - Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,81%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Ημαθίας: Στενήμαχος, Νάουσας - Πραγματοποιήθηκαν 64 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,56%). Αφορά σε γυναίκα 78 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 64 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,56%). Αφορά σε γυναίκα 78 ετών. ΠΕ Ηρακλείου: Δημοτικό Σχολείο Άνω Βιαννού - Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θάσου: Λιμενάρια - Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ικαρίας: Ράχες - Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ιωαννίνων: Δίστρατο - Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (12,50%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (12,50%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη. ΠΕ Καβάλας: Κτήριο Νομαρχίας - Πραγματοποιήθηκαν 99 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά 2,02%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 99 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά 2,02%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 27 έτη. ΠΕ Καλύμνου: Καμάρα Λέρου - Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,96%). Αφορά σε άνδρα 87 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,96%). Αφορά σε άνδρα 87 ετών. ΠΕ Καρδίτσας: Κέδρος Σοφάδων - Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καρδίτσας: Λουτροπηγή Σοφάδων - Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καρδίτσας: Πεζούλα, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα - Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (5,00%). Αφορά σε γυναίκα 73 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (5,00%). Αφορά σε γυναίκα 73 ετών. ΠΕ Καρδίτσας: Σταυρός Καρδίτσας - Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καρδίτσας: Μητρόπολη Καρδίτσας - Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,53%). Αφορά σε άνδρα 63 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,53%). Αφορά σε άνδρα 63 ετών. ΠΕ Καρδίτσας: Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας - Πραγματοποιήθηκαν 280 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,85%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 280 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,85%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά - Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,94%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,94%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη. ΠΕ Καστοριάς: Άργος Ορέστικο - Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,94%). Αφορά σε γυναίκα 76 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,94%). Αφορά σε γυναίκα 76 ετών. ΠΕ Καστοριάς: Πλατεία Βογάτσικου - Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Ιατροχειρουργική Εταιρεία - Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,32%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 69 έτη.

ΠΕ Κοζάνης: Λιβαδερό - Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,27%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Ξυλόκαστρο - Πραγματοποιήθηκαν 275 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,18%). Αφορούν σε 5 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Κω: Κως - Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λακωνίας: Κορκεές - Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας - Πραγματοποιήθηκαν 356 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,12%). Αφορούν σε ένα άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης - Πραγματοποιήθηκαν 305 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (2,95%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Φάρσαλα - Πραγματοποιήθηκαν 170 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι - Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι - Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Αμούρι - Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Βλαχογιάννι - Πραγματοποιήθηκαν 128 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,56%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πραιτώρι - Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μαγούλα - Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λασιθίου: Σητεία - Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λέσβου: Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου - Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,03%). Αφορά σε άνδρα 49 ετών.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα - Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λήμνου: Πορτιάνο - Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου - Πραγματοποιήθηκαν 310 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου - Πραγματοποιήθηκαν 382 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (3,66%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Πραγματοποιήθηκαν 188 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας - Πραγματοποιήθηκαν 138 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,72%). Αφορά σε γυναίκα 60 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κτελ - Πραγματοποιήθηκαν 17 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Πλατεία Τελωνείου - Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Νήσων: Ύδρα - Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ξάνθης: Πλατεία Δημοκρατίας - Πραγματοποιήθηκαν 136 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,73%). Αφορά σε γυναίκα 39 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 136 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,73%). Αφορά σε γυναίκα 39 ετών. ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαρπήσσας - Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Αγροσυκιάς - Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Δυτικού - Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (8,24%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (8,24%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη. ΠΕ Πέλλας: Αρχοντικό - Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Μεσιανό - Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Δαμιανό - Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Λεπτοκαρυά Πέλλας - Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πιερίας: Λεπτοκαρυά Πιερίας - Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πιερίας: Λιτόχωρο - Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (4,17%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (4,17%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη. ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη - Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,46%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,46%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Ρεθύμνου: Δήμος Αγίου Βασιλείου - Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή - Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,36%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,36%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη. ΠΕ Ροδόπης: Ήφαιστος, Κομοτηνή - Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,89%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,89%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη. ΠΕ Ρόδου: Δημοτική Ενότητα Καλυθιών - Πραγματοποιήθηκαν 136 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,73%). Αφορά σε άνδρα 17 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 136 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,73%). Αφορά σε άνδρα 17 ετών. ΠΕ Σερρών: Παλαιοκώμη - Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,75%). Αφορά σε γυναίκα 46 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,75%). Αφορά σε γυναίκα 46 ετών. ΠΕ Σερρών: Σιτοχώρι - Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Σποράδων: Σκιάθος - Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία - Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,89%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

- Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,89%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη. ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Λουτρών Υπάτης - Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Λειανοκλαδίου - Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,87%). Αφορά σε γυναίκα 64 ετών.

- Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,87%). Αφορά σε γυναίκα 64 ετών. ΠΕ Φωκίδας: Πολύδροσο - Πραγματοποιήθηκαν 80 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 80 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χαλκιδικής: Βάβδος - Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χανίων: Κάνδανος - Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χανίων: Κουντουρά - Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χανίων: Παλαιοχώρα - Πραγματοποιήθηκαν 188 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

- Πραγματοποιήθηκαν 188 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου - Πραγματοποιήθηκαν 164 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,83%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.