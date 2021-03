Κόσμος

Άγρια ρατσιστική επίθεση σε γυναίκα που περπατούσε (βίντεο)

Σοκ προκαλεί η αγριότητα και η βιαιότητα κατά γυναίκας και μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

Την επίθεση σε μία γυναίκα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας στη Νέα Υόρκη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η ασιατικής καταγωγής γυναίκα δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα που την κλώτσησε, μπροστά σε ένα δεύτερο και αμέτοχο άτομο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης, η 65χρονη γυναίκα περπατούσε στο Μανχάταν όταν ένας άνδρας πετάχτηκε και την κλώτσησε στο στομάχι, ρίχνοντάς την κάτω.

Την χτύπησε στο πρόσωπο ενώ της έκανε ρατσιστικά σχόλια. Μετά, όπως φαίνεται, έφυγε σαν να μην τρέχει τίποτα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο βίντεο, ο άνδρας ήταν στο λόμπι κτηρίου όταν ,σταμάτησε ό,τι έκανε και της επιτέθηκε.

Στη συνέχεια δύο άνδρας μπαίνουν κι αυτοί στο πλάνο, ενώ η γυναίκα είναι στο έδαφος.

Ο ιδιοκτήτης και μάνατζερ του της επιχείρησης στο κτήριο, έγραψε στο instagram ότι, γνωρίζει ποια μέλη του προσωπικού έγιναν μάρτυρες της επίθεσης και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα για τα Εγκλήματα Μίσους, το οποίο αναφέρει ότι, από την αρχή της χρονιάς 33 άτομα ασιατικής καταγωγής έχουν πέσει θύματα επίθεσης.

