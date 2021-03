“Άγριες Μέλισσες”: spoiler για τον Κωνσταντή και sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (βίντεο)

Life

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στις «Άγριες Μέλισσες» με την αποκάλυψη της Ασημίνας και με τον Βόσκαρη να κλείνεται στην φυλακή, όπου αντιμετωπίζει την πραγματική τιμωρία του.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» συνεχίζονται με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Spoiler για την στάση του Κωνσταντή και αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο, προβλήθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”:

Τετάρτη 31 Μαρτίου - Επεισόδιο 118

Ο Νικηφόρος ενημερώνει τον Σέργιο για την απόφασή του να χωρίσει με την Ασημίνα και η αντίδραση του μικρού, θ’ αναστατώσει ιδιαίτερα την οικογένεια. Στο σπίτι του Προύσαλη, δέχονται μια αιφνιδιαστική επίσκεψη απ’ την Πρόνοια. Θα καταφέρει ο Ευτύχης να παίξει σωστά τον ρόλο του; Η Ελένη, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι της δίκης, είναι ευτυχισμένοι με την καταδίκη του Βόσκαρη.

Μόνο που η χαρά της Ελένης δε θα κρατήσει πολύ καθώς η Ασημίνα επιστρέφει κοντά τους, ανακοινώνοντας το τέλος του γάμου της. Ο Βόσκαρης κλείνεται στη φυλακή κι εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πραγματική του τιμωρία. Στο σπίτι των τριών αδελφών, η επίσκεψη του Νικηφόρου θα δείξει τη νέα ζοφερή πραγματικότητα που περιμένει τα κορίτσια ως προς την επιμέλεια του μικρού.

