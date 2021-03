Κοινωνία

Παππούς έπεσε θύμα “υπαλλήλων” της ΔΕΗ - Έχασε χιλιάδες ευρώ

Πώς κατάφεραν και απέσπασαν 30000 ευρώ από ηλικιωμένο.

Θύμα απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος στην Ελασσόνα, από τον οποίο απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ένας 86χρονος κάτοικος χωριού της Ελασσόνας έπεσε αυτή τη φορά θύμα των απατεώνων που παριστάνουν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να χάσει 30.000 ευρώ που διατηρούσε στο σπίτι του σε σακούλες.

Οι δύο απατεώνες βρέθηκαν στο ορεινό χωριό της Ελασσόνας προσεγγίζοντας τον ανυποψίαστο συνταξιούχο, φορώντας μάλιστα και χειρουργική μάσκα στο…πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό.

Οι απατεώνες συστήθηκαν στον ηλικιωμένο ως υπάλληλοι της ΔΕΗ και του ζήτησαν να βγάλει από το σπίτι όσα χρήματα έχει με το πρόσχημα ότι «θα καταστραφούν κατά την επιδιόρθωση» υποτιθέμενου προβλήματος «στον πίνακα της ΔΕΗ».

Ο 86χρονος τους πίστεψε, αποκαλύπτοντας έτσι ότι διατηρούσε σε… σακούλες στο σπίτι μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η απάτη καταγγέλθηκε χθες στο Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας που ερευνά την υπόθεση.

Πηγή: onlarissa.gr