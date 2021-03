Οικονομία

Μνημόνιο συνεργασίας για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου

Σκρέκας και Ελ-Μαρκάμπι συμφώνησαν στη σύσταση διαπραγματευτικών ομάδων για την εξέταση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση της ενεργειακής διασύνδεσης των δύο κρατών.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, είχε τηλεδιάσκεψη την Τρίτη, 30 Μαρτίου, με τον Υπουργό Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Σακέρ Ελ-Μαρκάμπι.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν, σε συνέχεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο, να προχωρήσουν στην υπογραφή πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων για την προώθηση των σχεδίων ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου.

Για τον σκοπό αυτόν, σε πρώτη φάση αποφασίστηκε να υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αιγυπτιακού υπουργείου Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να μετεξελιχθεί σε Διακυβερνητική Συμφωνία. Για την εκπόνηση του Μνημονίου Κατανόησης, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν στη σύσταση διαπραγματευτικών ομάδων οι οποίες θα εξετάσουν το σύνολο των προϋποθέσεων για την υλοποίηση της ενεργειακής διασύνδεσης των δύο κρατών.

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε: «Το Μνημόνιο Κατανόησης για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών καταδεικνύει έμπρακτα ότι η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων αποδίδει καρπούς. Πρόκειται για πρωτοβουλία που θα ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας, με τη θωράκιση του ηλεκτρικού δικτύου και την περαιτέρω ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, αναδεικνύει τη μεθοδικότητα της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησής μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, σε συνέχεια της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου και της αντίστοιχης συνεργασίας 3+1 μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και ΗΠΑ».

Ο Έλληνας Υπουργός ενημέρωσε τον Αιγύπτιο ομόλογό του και για το Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο υπέγραψε στις 8 Μαρτίου με τους ομολόγους του από την Κύπρο και το Ισραήλ, για την ηλεκτρική διασύνδεση των τριών χωρών μέσω του καλωδίου EuroAsia Interconnector.