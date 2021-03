Life

Φωτεινή Ντεμίρη στο “Πρωινό”: έχω βιώσει σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφει η ηθοποιός το περιστατικό παρενόχλησης. Τι λέει για τα… μαλλιοτραβήγματα στο “Καφέ της Χαράς”, τον Γιώργο Κοψιδά, και τις καταγγελίες για ανθρώπους του θεάτρου.