Μητσοτάκης: self test με προτεραιότητα στους μαθητές

Η κούραση του κόσμου είναι δεδομένη, τόνισε στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Τι είπε για τους εμβολιασμούς, τη "μάχη" στο ΕΣΥ και το ενδεχόμενο άρσης του lockdown.

Με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωση την κ. Σακελλαροπούλου για την πορεία της πανδημίας τονίζοντας ότι η χώρα δοκιμάζεται από το τρίτο κύμα, όμως το ΕΣΥ αντέχει.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε γιατρούς και υγειονομικούς και όσους δίνουν μάχη στα νοσοκομεία της Αττικής προσθέτοντας «πως έχουμε αθροίσει όλες τις δυνάμεις μας κάτω από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας. «Αναμένουμε τις εισηγήσεις της επιτροπής, οι οποίοι θα λάβουν υπόψιν τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δεν είναι ενθαρρυντικά και από την άλλη είναι το γεγονός πως πλέον η κόπωση των πολιτών είναι εμφανής. Η κούραση του κόσμου είναι δεδομένη», είπε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως «αν υπάρχει ένα θετικό νέο είναι πως τις τελευταίες ημέρες είδαμε μία ισορροπία στις εισαγωγές και τα εξιτήρια».

Και βέβαια, όπως είπε, το μεγάλο ενθαρρυντικό νέο, είναι ότι η διαδικασία του εμβολιασμού, η επιχείρηση «Ελευθερία», προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δυστυχώς δεν έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερα εμβόλια, καθώς είναι γνωστό ότι υπήρξαν καθυστερήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην παράδοση των εμβολίων. Όμως οι Έλληνες προσέρχονται να εμβολιαστούν, τα εμβόλια έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Και από τον Απρίλιο που θα έχουμε πολλά περισσότερα εμβόλια στη διάθεσή μας, θα μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να χτίσουμε αυτό το τείχος της ανοσίας το οποίο τελικά θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Και νομίζω ότι για όλους μας, είναι μεγάλη χαρά όταν βλέπουμε τις εικόνες κυρίως των πιο ηλικιωμένων συμπολιτών μας, βέβαια κατεβαίνουν βδομάδα-βδομάδα οι ηλικίες των εμβολιασμένων, οι οποίοι πηγαίνουν, προσέρχονται να εμβολιαστούν και αποκτούν και οι ίδιοι αυτό το αίσθημα της ασφάλειας που θα τους επιτρέψει και αυτοί να ξαναπάρουν τον έλεγχο των ζωών τους.

Πάντα όμως, το τονίζω, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, τηρώντας τα βασικά μέτρα προστασίας, τις μάσκες, τις κοινωνικές αποστάσεις, την αποφυγή των συγχρωτισμών, αυτά είναι μέτρα τα οποία και όταν αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε πιο κανονικούς ρυθμούς, σίγουρα θα εξακολουθούν να μας συνοδεύουν μέχρι να φτάσουμε να έχουμε εμβολιάσει άνω του 50% των συμπολιτών μας.

Από την πλευρά της η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε πως κατανοεί την κόπωση των συμπολιτών, ωστόσο επισήμανε πως σε αυτή την πανδημία δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και συνταγές. «Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι απλή», σημείωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζοντας όμως πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά να επιστρέψουν στα σχολεία όπου και είναι το φυσικό τους περιβάλλον.

Για τα self test ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Έχουμε πια στη διάθεσή μας και θα είμαστε από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα τα προμηθευτούμε, τα λεγόμενα self-tests, τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, τα οποία μπορούν να γίνουν εύκολα από τον κάθε πολίτη στην ασφάλεια της οικίας του. Αποτελεί απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης αυτά τα self-tests, τα οποία ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε πια τις επόμενες μέρες, να χορηγηθούν κατά προτεραιότητα στους μαθητές των σχολείων. Ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες τάξεις του Λυκείου, στους εκπαιδευτικούς, στους εργαζόμενους στα σχολεία, έτσι ώστε να δώσουμε στην Επιτροπή ένα πρόσθετο όπλο το οποίο θα έχει στη διάθεσή της, για να μπορέσουν να επιστρέψουν τα μεγαλύτερα παιδιά -ξεκινάμε από τα μεγαλύτερα παιδιά γιατί έχουμε και το ζήτημα των Πανελληνίων εξετάσεων και γιατί τα Λύκεια είναι αυτά που έχουν μείνει το μεγαλύτερο διάστημα κλειστά- στα σχολεία με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια».