Ξεκινά ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών

Μέχρι αύριο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος των εκπαιδευτικών που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Την Παρασκευή 2 Απριλίου θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία ειδοποίησης των εκπαιδευτικών, μέσω της Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών, για την αναπλήρωση αδιάθετων δόσεων εμβολίων στα αντίστοιχα εμβολιαστικά κέντρα.

Αυτό ορίζει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, η οποία καθορίζει λεπτομέρειες για τον τρόπο κατάρτισης του ενιαίου τελικού καταλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων) και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο, Πέμπτη 1η Απριλίου, και θα καταρτιστεί με κριτήριο την ημερομηνία γέννησης, κατά φθίνουσα σειρά ηλικίας (σε περίπτωση ίδιας ηλικίας γέννησης η ταξινόμηση θα γίνεται αλφαβητικά).

Σημειώνεται, ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν εθελοντικά με τις δόσεις που περισσεύουν από τον προγραμματισμό λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, είναι της τάξης του 30%, σύμφωνα με όσα ανέφερε, νωρίτερα σήμερα, η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ.

