Pfizer: Ασφαλές το εμβόλιο και για παιδιά από 12 ετών

Τί έδειξε μελέτη της Pfizer σε 2.260 εθελοντές ηλικίας 12 έως 15 ετών στις ΗΠΑ/

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19 έχει αποτελεσματικότητα 100% στους εφήβους 12 έως 15 ετών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο εταιρείες ελπίζοντας ότι ο εμβολιασμός αυτής της ηλικιακής κατηγορίας θα ξεκινήσει πριν από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.

Οι κλινικές δοκιμές της Φάσης ΙΙΙ που πραγματοποιήθηκαν σε 2.260 εφήβους στις Ηνωμένες Πολιτείες «έδειξαν αποτελεσματικότητα 100% και την ανάπτυξη ισχυρών αντισωμάτων», δηλώνουν στην ανακοίνωσή τους οι δύο εταιρείες.

Προσεχώς θα ζητήσουν από τις ρυθμιστικές αρχές την έγκριση του εμβολίου για τους εφήβους και «ελπίζουν στην έναρξη του εμβολιασμού αυτής της ηλικιακής ομάδας πριν από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους», δηλώνει στην ανακοίνωση ο γενικός διευθυντής της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά.

Ο διευθυντής της BioNTech Ουγούρ Σαχίν θεωρεί ότι τα αποτελέσματα στα άτομα 12-15 ετών «είναι πολύ ενθαρρυντικά δεδομένων των τάσεων που παρατηρούνται τις τελευταίες βδομάδες σε ό,τι αφορά την μετάδοση της βρετανικής παραλλαγής του ιού».

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech βασίζεται στην καινοτόμα τεχνολογία mRNA και ήταν το πρώτο εμβόλιο κατά της Covid-19 που έλαβε άδεια κυκλοφορίας στον δυτικό κόσμο στα τέλη του 2020.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Ενωση έδωσαν άδεια για την χορήγησή του σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών.

Εκτοτε, έχει χορηγηθεί σε εκατομμύρια ενήλικες σε 65 χώρες. Μελέτη επί πραγματικών δεδομένων στο Ισραήλ έδειξε αποτελεσματικότητα 94% σε δείγμα 1,2 εκατομμυρίου ανθρώπων.

Τα παιδιά είναι λιγότερα εκτεθειμένα σε σοβαρή προσβολή από τον ιό, ενώ τα άτομα κάτω των 10 ετών τον μεταδίδουν λιγότερο, κατά συνέπεια, ο εμβολιασμός τους δεν αποτελεί προτεραιότητα προς το παρόν.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Pfizer/BioNTech ξεκίνησαν κλινικές δοκιμές στα παιδιά, αρχικά στην κατηγορία 5 έως 11 ετών. Την επόμενη εβδομάδα παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών θα λάβουν την πρώτη δόση του εμβολίου στο πλαίσιο έρευνας που θα καλύψει επίσης τα παιδιά από 6 μηνών έως 2 ετών.

Η BioNTech ανακοίνωσε χθες στόχο παραγωγής 2,5 δισεκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της κατά την διάρκεια του 2021, 25% περισσότερες σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

