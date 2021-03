Κοινωνία

Καραμανλής: τα ΜΜΜ δεν είναι εστίες υπερμετάδοσης κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Καραμανλή απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι τα ΜΜΜ είναι εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς πως τα ΜΜΜ είναι εστίες υπερμετάδοσης του ιού ο υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, σημειώνοντας ότι δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Ο υπουργός παραδέχεται πάντως ότι όπως σε όλους τους κλειστούς χώρους, είναι εν δυνάμει εστίες μετάδοσης και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επιπλέον, αποκάλυψε, μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6, πως ήδη έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις με αύξηση των δρομολογίων από πέρσι. Από τον Σεπτέμβριο, όπως είπε, προστέθηκαν κι άλλα λεωφορεία αυξάνοντας τον στόλο κατά 50%.

Επανέλαβε δε, ότι μέσα στις πρώτες μέρες του Απριλίου θα ενσωματωθούν και επιπλέον 300 λεωφορεία, μισθωμένα (leasing), ώστε να εξυπηρετηθούν κι άλλα δρομολόγια. Παράλληλα σημείωσε ότι λόγω της πανδημίας, έχει παρατηρηθεί ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν λιγότερο πλέον τα ΜΜΜ. Εξήγησε δε, πως γίνεται προσπάθεια να μην υπάρχει πληρότητα άνω του 65%, αλλά παραδέχθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να τηρηθεί.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Καραμανλής διαφωνεί και με τον ίδιο του τον εαυτό

Πυρά στον Κώστα Καραμανλή εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι δεν διαφωνεί μόνο με τα επιστημονικά δεδομένα, διαφωνεί και με τον ίδιο του τον εαυτό.

"Χώροι δουλειάς και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποτελούν, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, τις βασικές εστίες μετάδοσης της πανδημίας. Η πραγματικότητα όμως δεν φαίνεται να συγκινεί τον κ. Καραμανλή. Σε σημερινή του συνέντευξη στο Θέμα 104,6, αμφισβήτησε την άποψη ότι τα Μέσα Μεταφοράς αποτελούν εστία υπερμετάδοσης. Ο κ. Καραμανλής δεν διαφωνεί μόνο με τα επιστημονικά δεδομένα, διαφωνεί και με τον ίδιο του τον εαυτό. Το δικό του υπουργείο, με τροπολογία στις 10 Μαρτίου, παραδεχόταν ότι η “χρήση των ΜΜΜ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους διάδοσης του κορονοϊού”" αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

Δυστυχώς βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε τον κ. Καραμανλή ότι: η γη δεν είναι επίπεδη, τα παιδιά δεν τα φέρνει ο πελαργός, τα Μέσα Μεταφοράς αποτελούν εστία υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Καλό θα ήταν λοιπόν, τόσο ο κ. Καραμανλής όσο και συνολικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να σταματήσουν τουλάχιστον να κοροϊδεύουν τους πολίτες που καθημερινά στοιβάζονται στα Μέσα Μεταφοράς. Είναι φανερό ότι ούτε έχουν, ούτε ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σχέδιο για την προστασία της δημόσιας υγείας".