“Ιόλη” Η αλλαγή του αλόγου που βρέθηκε αποστεωμένο και άρρωστο (εικόνες)

Η "Ιόλη" κέρδισε μία δεύτερη ζωή. Πώς είναι το αποστεωμένο άλογο που βρέθηκε ένα χρόνο πριν, στην Καλαμάτα.

Συγκινητικές είναι οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την τρομερή βελτίωση που έχει παρουσιάσει η "Ιόλη", το λευκό άλογο που βρέθηκε στη Θουρία το 2020, αποστεωμένο και άρρωστο.

Το άλογο μετά από ενέργειες και εντολή της Εισαγγελέως Καλαμάτας, παραδόθηκε στον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Ιπποειδών.

Σε ανάρτησή του ο Σύλλογος αναφέρει:

«Το πριν και το μετά της Ιόλης.

Όταν φέραμε την Ιόλη στον ΕΣΠΙ και την είδαμε, παρόλο που γνωρίζαμε από τις φωτογραφίες πως το ζώο ήταν αποστεωμένο σοκαριστήκαμε από το μέγεθος της, μας φάνηκε πως θα μπορούσαμε κυριολεκτικά να τη σηκώσουμε στα χέρια, τόσο αδύνατη που ήταν. Η γνώμη όλων μας σύσσωμη ότι μόλις την προλάβαμε στη ζωή και οι επόμενες μέρες κρίσιμες για την επιβίωση της. Ευτυχώς το ζωάκι είχε δυνάμεις ακόμη και μέσα στις πρώτες δυο εβδομάδες ξεπέρασε το πρώτο εμπόδιο στη ανάρρωση της. Η θεραπεία εντατική και η φροντίδα αμέριστη στο κορμάκι της για να μπορέσουμε να την δούμε επιτέλους σε μία πιο υγιή σωματική κατάσταση μετά από 4 μήνες και με δρόμο ακόμα για την πλήρη ανάρρωση της. Η μεγαλύτερη πρόκληση για μας και πάλι είναι ο ψυχολογικός της κόσμος που είναι φανερά κλονισμένος γιατί ακόμα η αντίσταση της σε οποιαδήποτε άγγιγμα είναι υπερβολικά μεγάλη. Ο πόνος και οι κακουχίες έχουν γραφτεί βαθιά μεσα στη καρδούλα της. Με πείσμα και αισιοδοξία εμείς θα είμαστε διπλά της μέχρι να συνέλθει και αυτή η πονεμένη ψυχή και να βρει λίγη γαλήνη που τόσο χρειάζεται και της αξίζει».