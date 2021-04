Τεχνολογία - Επιστήμη

rantevou.kep.gov.gr: Η νέα πλατφόρμα για ραντεβού σε ΚΕΠ

Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα των ραντεβού για επίσκεψη στα ΚΕΠ.

Διαθέσιμη είναι από σήμερα, Τετάρτη στις 31 Μαρτίου, η πλατφόρμα rantevou.kep.gov.gr, προκειμένου οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για να επισκεφτούν το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί.

Σκοπός είναι να διευκολύνονται να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στο κατάστημα της επιλογής τους άμεσα και με ακρίβεια, αποφεύγοντας ταλαιπωρία και συνωστισμό, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί τις υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Η είσοδος γίνεται με κωδικούς Taxisnet. Για τη νόμιμη μετάβαση στο ΚΕΠ, μετά την οριστικοποίηση του ραντεβού ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων ραντεβού ή και της παραλαβής του σχετικού αποδεικτικού με e-mail, εφόσον έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα, για την πανδημία το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι 07.30-15.00. Η επίσκεψη γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού και αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΠ. Για τους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού χωρίς να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα της επιλογής τους.