Υποψήφιος σε εκλογές υπόσχεται ταξίδι στo φεγγάρι

Εκτός από το ταξίδι στο φεγγάρι, προσφέρει δωρεάν μίνι ελικόπτερα και ρομπότ για τις δουλειές στο σπίτι για τους ψηφοφόρους

Σε εξέλιξη είναι η προεκλογική εκστρατεία για τις εθνικές εκλογές σε ομόσπονδες πολιτείες της Ινδίας και ένας υποψήφιος - που αναζητά μια θέση στη Νομοθετική Συνέλευση της Ταμίλ Ναντού – δίνει ιδιαίτερες υποσχέσεις. Πιο συγκεκριμένα: δωρεάν μίνι ελικόπτερα και ρομπότ για τις δουλειές στο σπίτι για τους ψηφοφόρους, καθώς και ένα δωρεάν ταξίδι στο φεγγάρι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το παράλογο μανιφέστο του Τουλάμ Σαραβανάν έγινε viral, όταν δημοσιεύθηκε πρώτη φορά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ίδιο ισχύει και για το έμβλημα της καμπάνιας του, που είναι ένας κάδος απορριμμάτων με ρόδες, το «σύμβολο τιμιότητας» ή της πρόθεσής του να καθαρίσει την πολιτιστική πρωτεύουσα του κράτους, Μαντουράι.

«Οι υποσχέσεις μου για τις εκλογές έχουν αγγίξει άμεσα τους ψηφοφόρους» δήλωσε ο Τουλάμ Σαραβανάν στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI. «Εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τις υποσχέσεις που έχω κάνει, οι άνθρωποι ρωτούν αν όλα αυτά είναι εφικτά. Νομίζω ότι είναι εφικτά και είμαι πρόθυμος να μην κάνω οικονομία στα έξοδα για την εκπλήρωση αυτών των υποσχέσεων εάν εκλεγώ».

Στις υποσχέσεις του πολιτικού περιλαμβάνονται επίσης ένα δωρεάν αυτοκίνητο, iPhone και τριώροφο σπίτι, χρηματικό ποσό περίπου 100.000 αγγλικών λιρών, εκτοξευτήρας πυραύλων στην περιοχή, υδάτινα κανάλια και ένα σκάφος για κάθε νοικοκυριό και ένα τεχνητό παγόβουνο 92 μέτρων που θα διατηρεί την εκλογική περιφέρεια δροσερή.

Συμμετέχοντας στις εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος, ο 33χρονος πρώην δημοσιογράφος έκανε τις εξωφρενικές υποσχέσεις για να προσελκύσει την προσοχή στα μεγάλα πολιτικά κόμματα που υπόσχονται δώρα και συναλλαγές σε όλες τις εκστρατείες τους και τα ξεχνούν όταν ανέρχονται σε θέσεις εξουσίας.

«Έκανα τέτοιες υποσχέσεις για να τους πω ότι θα έπρεπε να επιλέξουν έντιμους πολιτικούς χωρίς να τους δελεάσουν τα δώρα» δήλωσε στο vice, προσθέτοντας ότι «η δωροδοκία και η διαφθορά είναι ανεξέλεγκτες στην Ταμίλ Ναντού» και για αυτό επέλεξε ως λογότυπο τον κάδο απορριμμάτων, ο οποίος χρησιμεύει επίσης ως μεταφορά για τον καθαρισμό των πολιτικών υποθέσεων της περιοχής.

Οι εκλογές στην Ταμίλ Ναντού θα διεξαχθούν στις 6 Απριλίου. Αν και ο Τουλάμ Σαραβανάν θεωρεί απίθανη την επικράτησή του, τόνισε ότι το γεγονός ότι είδαν τόσοι πολλοί άνθρωποι τις σατιρικές εκλογικές υποσχέσεις του είναι νίκη από μόνο του.