Κόσμος

H Κομισιόν για την AstraZeneca και τις μειωμένες παραδόσεις εμβολίων

Πολύ χαμηλότερα του αρχικού στόχου ήταν οι παραδόσεις εμβολίων από την AstraZeneca. Πόσα εμβόλια συνολικά παρέδωσαν οι τρεις εταιρείες στο α΄ τρίμηνο του 2020.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Πάνω από 100 εκατ. δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού παραδόθηκαν στις χώρες της ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντάνα Σπίναν.

Η Ντάνα Σπίναν ανέφερε συγκεκριμένα ότι ως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας στην ΕΕ θα έχουν φτάσει περίπου 107 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Σε ό,τι αφορά τις παραδώσεις της AstraZeneca, είπε ότι η εταιρεία έφτασε πολύ κοντά στον μειωμένο στόχο να παραδώσει 30 εκατομμύρια δόσεις ως το τέλος Μαρτίου (από 90 εκατομμύρια που είχε αρχικά υποσχεθεί).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχουν παραδοθεί 67,5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων της Pfizer/BionTech, 9,8 εκατομμύρια δόσεις Moderna και 29,7 εκατ. δόσεις AstraZeneca.