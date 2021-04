Life

Ρεκόρ Γκίνες: Παρακολούθησε 191 φορές το “Avengers: Endgame”

Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε έως ότου κάνει το ρεκόρ ο θιασώτης ταινιών με υπερήρωες.

Κινηματογραφόφιλος στη Φλόριντα των ΗΠΑ κατέρριψε Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες, καθώς είδε την ταινία «Avengers: Endgame» σε κινηματογραφικές αίθουσες 191 φορές.

Ο Ρομίρο Αλάνις από το Ρίβερβιου είπε ότι εμπνεύστηκε να κυνηγήσει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες συμμετοχής στις περισσότερες κινηματογραφικές προβολές της ίδιας ταινίας, όταν έμαθε ότι ο πρώην κάτοχος του ρεκόρ, ΝεμΡαπς, είδε το «Avengers: Infinity War», την προηγούμενη ταινία της κινηματογραφικής σειράς με υπερήρωες, 103 φορές.

Ο Αλάνις διπλασίασε σχεδόν το ρεκόρ πηγαίνοντας να δει το «Avengers: Endgame» 191 φορές σε 90 ημέρες.

«Οι ταινίες μάς διδάσκουν βαθιά μηνύματα για τη ζωή, τον πολιτισμό και την κοινωνία» δήλωσε ο νέος κάτοχος του ρεκόρ.

Είπε ακόμη ότι οι ταινίες με υπερήρωες διδάσκουν ειδικότερα το κοινό να παράσχει «βοήθεια στους ανθρώπους, σε όσους έχουν ανάγκη» και ότι ο ίδιος έχει πάθος να βοηθά.

«Μπορεί να μην έχουμε υπερδυνάμεις, αλλά με πράξεις καλοσύνης μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή κάποιου» εξήγησε.

Ο Ρομίρο Αλάνις είπε ότι χρειάστηκε κάποια προσπάθεια για να δει την ταινία τόσες πολλές φορές εντός 90 ημερών και ότι εγχείρημά του ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλίου του 2019.

Το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της προσπάθειας ήταν η εγκατάλειψη της κοινωνικής μου ζωής με την οικογένειά μου, του γυμναστηρίου και η διαχείριση των ωρών εργασίας και των ωρών παρακολούθησης της ταινίας στους κινηματογράφους , δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο guinnessworldrecords.

Ο Αλάνις είπε ότι χρειάστηκε χρόνος για να ελεγχθεί η αίτησή του και να εξεταστούν τα υποβληθέντα αποδεικτικά του, τα οποία περιελάμβαναν φωτογραφίες και αποκόμματα εισιτηρίων. Τελικά αυτόν τον μήνα ανακοινώθηκε ως επίσημος κάτοχος του ρεκόρ.