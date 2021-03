Πολιτική

Τσίπρας: μέτρα τώρα για την εστίαση - βιώνουμε κατάσταση παραλόγου

Στοχευμένη δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη επανεκκίνηση της εστίασης και όχι μόνο, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε εκπροσώπους του EstiasiGreece. Η αντίδραση της ΝΔ.

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για μια «στοχευμένη δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη επανεκκίνηση των επιχειρήσεων» για τον χώρο της εστίασης και όχι μόνο, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε εκπροσώπους του EstiasiGreece από όλη την Ελλάδα, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τόσο για την πολιτική της στην αντιμετώπιση της πανδημίας όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι «βιώνουμε μια κατάσταση παραλόγου» και πως κατά την εκτίμηση του «αυτή είναι η αίσθηση που δεν έχουν μόνο οι επαγγελματίες που πλήττονται περισσότερο από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια -και εσείς είστε κλάδος που κατά κόρον έχει πληγεί, έχει ματώσει-, αλλά και ο μέσος πολίτης». «Εσείς κλείσατε πριν από πέντε μήνες με 2.500 κρούσματα, με 30 νεκρούς σε ημερήσια βάση, με 200 διασωληνωμένους και σήμερα συζητάμε το ότι πρέπει να ανοίξετε, ενώ έχουμε 4.500 κρούσματα, 750 διασωληνωμένους και άλλους 150 πρόχειρα διασωληνωμένους να ψάχνουν να βρουν κρεβάτι και 70 νεκρούς την ημέρα. Αυτό ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να το κατανοήσει», είπε.

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «άρα ή κακώς ακολουθήσαμε έναν χρόνο συμβουλές και μέτρα που δεν οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα και κακώς η Ελλάδα είναι η χώρα με το πιο παρατεταμένο λοκντάουν και ο κλάδος της εστίασης στην Ελλάδα είναι πανευρωπαϊκά αυτός που υφίσταται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την πίεση μέτρων που οδηγούν στην οικονομική εξόντωση. Ή καλώς τα κάναμε μέχρι σήμερα όλα αυτά, αλλά τώρα οδηγούμαστε σε αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε λογικές που κατακρίναμε παλαιότερα, επικίνδυνες, ανοσίας αγέλης κτλ. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο».

Είπε πως ακολουθήθηκαν μέτρα από την κυβέρνηση που δεν είχαν ως αποτέλεσμα αυτό που επιδιώκαμε, «αλλά αντιθέτως υπήρχαν σημαντικές αντιφάσεις». «Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα», συνέχισε, «γιατί είναι πιο επικίνδυνο να συναντιόμαστε σε έναν ανοικτό χώρο φορώντας μάσκες, σε αποστάσεις, πίνοντας τον καφέ μας σε ένα καφενείο, αλλά είναι απολύτως ενδεδειγμένο -διότι μας έλεγαν ότι δεν υπήρχαν και μελέτες- να μπαίνουμε κάθε μέρα και να στριμωχνόμαστε στα ΜΜΜ, στο μετρό και στο λεωφορείο για να πάμε στη δουλειά μας, σε εργασιακούς χώρους που επίσης δεν υπήρχε στοχευμένη επιδημιολογική επιτήρηση...».

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι εξαρχής ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή της κυβέρνησης που όμως δεν ακολουθήθηκε. «Είχαμε άλλη αντίληψη, εμπροσθοβαρούς στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων προκειμένου και αυτοί οι δύο να αντέξουν, αλλά και να συγκρατηθεί η ύφεση -διότι η ύφεση είναι σα μια δίνη, άμα σε πάρει σε βουλιάζει ολοένα και περισσότερο». Πρόσθεσε ότι «η ύφεση στην Ελλάδα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη στην ΕΕ το 2020, δεν ξέρω τι γίνεται στους πρώτους μήνες του ‘21 αλλά προφανώς κι αυτή είναι πάρα πολύ αρνητική». «Αυτό για την Ελλάδα και την οικονομία της είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό και προβληματικό, διότι είναι μια χώρα που μόλις ξεπέρασε μια δεκαετία, σχεδόν, πολύ μεγάλων οικονομικών δυσκολιών και έχει ένα δημόσιο χρέος που είναι πάρα πολύ υψηλό και εκτοξεύεται εξαιτίας της ύφεσης», είπε. Τόνισε πως «το μεγάλο ερώτημα είναι τώρα τι κάνουμε, πώς επανεκκινεί μια επιχείρηση που είναι για πέντε μήνες κλειστή, με συσσωρευμένα χρέη και με κάποια στήριξη που δεν ήταν επαρκής για να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα χρέη των προηγούμενων μηνών ή αν ήταν επαρκής ίσα-ίσα τα αντιμετώπισε και όχι για όλες τις επιχειρήσεις».

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει «μια στοχευμένη δέσμη μέτρων τώρα που έχει να κάνει με τη βιώσιμη επανεκκίνηση των επιχειρήσεων και αυτό αφορά ιδίως το χώρο της εστίασης και όχι μόνο». Συγκεκριμένα: «Να υπάρξει μετατροπή της επιστρεπτέας σε μη επιστρεπτέα προκαταβολή, σε επιδότηση δηλαδή για όλον τον κλάδο της εστίασης σε εθνικό επίπεδο. Να επιδοτηθεί, με την επανέναρξη, η εργασία και όχι η αναστολή της, με κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για την περίοδο μετά το λοκντάουν. Να μειωθεί το ΦΠΑ στο 6% ειδικά για την εστίαση. Να υπάρξει μια γενναία ρύθμιση των “πανδημικών” χρεών, του “κορονοχρέους”, του χρέους δηλαδή που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας». Είπε ότι πρόκειται για ρύθμιση που θα αφορά και φορολογικές υποχρεώσεις αλλά και του ιδιωτικού χρέους της κρίσης, «στα πρότυπα της ρύθμισης που κάναμε επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μόλις βγήκαμε απ' το μνημόνιο, για τα χρέη σε ασφαλιστικές εισφορές: κούρεμα του ονομαστικού χρέους μεσοσταθμικά γύρω στο 40% και 120 δόσεις για το υπόλοιπο».

Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους «αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουμε να μιλάμε για βιώσιμη επανεκκίνηση των επιχειρήσεων και της οικονομίας, δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε στην εστίαση και σε άλλες επιχειρήσεις η στήριξη που υπήρξε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Είπε ότι στη Γερμανία υπήρξε επιδότηση που ήταν στο 70% των επιχειρήσεων εστίασης καθ' όλη τη διάρκεια που υπολειτουργούσαν. «Στην Ελλάδα δεν είχαμε κάτι τέτοιο, άρα δεν υπάρχει λίπος να καεί, υπάρχουν μόνο χρέη, επιταγές», σχολίασε. Είπε πως δεδομένου ότι ακόμα κι αν ανοίξει ο χώρος της εστίασης θα υπόκειται σε επιδημιολογικούς περιορισμούς για μεγάλο διάστημα, «ο τρόπος για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ανάγκη επανεκκίνησης των επιχειρήσεων με βιώσιμο τρόπο είναι μια γενναία στήριξη τους». Εξέφρασε την ανησυχία ότι ήδη βρισκόμαστε σε μια φάση που κάποιες από τις επιχειρήσεις εστίασης θα έχουν μεγάλη δυσκολία να επανεκκινήσουν και πως ο κλάδος είναι στα όρια του, «έχει ματώσει».

ΝΔ: προσποιείται ότι ανησυχεί για την εξέλιξη της πανδημίας

«Όσο και αν προσποιείται ο κ. Τσίπρας ότι ανησυχεί για την εξέλιξη της πανδημίας, η χαρά του δεν κρύβεται. Συνεχίζει το “όχι σε όλα” κάνοντας συγκρίσεις με τον Νοέμβριο που ο δείκτης θετικότητας ήταν πολύ υψηλότερος και δεν είχαμε στη διάθεσή μας εμβόλια και self tests. Το χαμόγελό του, όταν μιλάει για κρούσματα και διασωληνωμένους, τα λέει όλα» τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Ηλιόπουλος: ανίκανη να διαχειριστεί την πανδημία η Κυβέρνηση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, απαντώντας στη ΒΔ, αναφέρει ότι «η ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί με στοιχειώδες πλάνο την υγειονομική κρίση, ανοιγοκλείνοντας την οικονομία χωρίς σχέδιο και χωρίς καμία λογική, είναι για γέλια και για κλάματα. Το θράσος, όμως, των πανικόβλητων του Μεγάρου Μαξίμου, να επιρρίπτουν από πάνω και χαιρεκακία στους πολιτικούς του αντιπάλους όταν επισημάνουν το προφανές, είναι μόνο για γέλια.

Θα περιμέναμε τουλάχιστον να είχαν τη στοιχειώδη ευθιξία να ζητήσουν έστω μια συγνώμη από τις οκτώ χιλιάδες οικογένειες που θρηνούν τους ανθρώπους τους και τους χιλιάδες εργαζόμενους και επιχειρηματίες που έχουν αφήσει στο έλεος της ύφεσης και της κρίσης. Ούτε για αυτό όμως είναι ικανοί. Είναι προφανές ότι δε μπορούν πια. Όσο συντομότερα το συνειδητοποιήσουν τόσο το καλύτερο για τον τόπο.

Άμεση ήταν η απάντηση από τη ΝΔ στον κ. Ηλίοπουλο, η οποία σε δελτίο Τύπου της, αναφέρει ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να επισυνάψει το βίντεο του κ. Τσίπρα που μιλάει από μόνο του. Κατανοούμε απόλυτα την ενόχληση του κ. Ηλιόπουλου από την εικόνα του αρχηγού του».