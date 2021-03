Υγεία - Περιβάλλον

Σακελλαροπούλου: το εμβόλιο είναι δώρο - εγωιστική στάση η άρνηση

Στο εμβολιαστικό κέντρο του Δήμου Ελληνικού ξεναγήθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το μήνυμά της σε όσους αρνούνται να εμβολιαστούν.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το εμβολιαστικό κέντρο στον Δήμο του Ελληνικού (Κέντρο Ξιφασκίας) και ξεναγήθηκε στους χώρους που θα αρχίσουν να λειτουργούν από αύριο 1η Απριλίου με την ενεργοποίηση 24 εμβολιαστικών κέντρων.

Αμέσως μετά η κυρία Σακελλαροπούλου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δίνει αυτό το πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η πανδημία συνεχίζεται, κι ο εμβολιασμός είναι αυτή τη στιγμή η μόνη λύση που έχουμε όλοι για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Είναι πολύ σημαντικό, ενόψει και της πρόθεσης που εκδηλώνουν οι συμπατριώτες μας να εμβολιαστούν όσο γίνεται συντομότερα, να τους παράσχουμε αυτήν τη δυνατότητα.

Είναι κι ένα μήνυμα αλληλεγγύης κι ευθύνης αυτή η διάθεση για εμβολιασμό, απέναντι σε όσους δίστασαν ή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν στην πρώτη φάση. Το εμβόλιο είναι δώρο προς τον άνθρωπο σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και πρέπει όλοι να έχουμε συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στους συμπολίτες μας, σε αυτούς που κινδυνεύουν εξαιτίας της δικής μας απροσεξίας ή εγωιστικής στάσης απέναντι στο ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι το τεχνικό μέρος, το λειτουργικό μέρος, έχει επιτευχθεί σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό.

Εύχομαι να έρχονται και με πολύ πιο ικανοποιητική ροή οι ποσότητες εμβολίων στο επόμενο διάστημα, ώστε να πετύχουμε αυτό το τείχος ανοσίας του πληθυσμού που θέλουμε και να πάρουμε όλοι πίσω τις ζωές μας. Θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για αυτήν τη συνεργασία, και όλους όσους συνέβαλαν. Και βέβαια όλο το προσωπικό, παράλληλα με όλους τους ήρωες γιατρούς και υγειονομικούς, που δίνουν τη μάχη αυτήν τη στιγμή στα νοσοκομεία και στα υγειονομικά κέντρα της χώρας».

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν στο εμβολιαστικό κέντρο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς καθώς και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος.

