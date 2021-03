Κοινωνία

Άγιο Όρος: Μοναχοί θετικοί στον κορονοϊό

Σε κατάσταση συναγερμού το Άγιο Όρος. Είκοσι μοναχοί εντοπίστηκαν θετικοί. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Άγιο Όρος, καθώς εντοπίστηκαν πολλά κρούσματα κορονοϊού σε μοναχούς Ιερών Μονών της χερσονήσου του Άθω.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες τα κρούσματα κορονοϊού αγγίζουν τα 20 και υπάρχει μεγάλη ανησυχία, καθώς είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που υπάρχει έξαρση στις μολύνσεις στο Αγιο Ορος.

Ο υποδιοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμίρογλου δήλωσε ότι τα 20 κρούσματα εντοπίστηκαν στις Ιερές Μονές Νέας Σκήτης, Παντοκράτορος και Καρυών. Μέχρι στιγμής όλα τα περιστατικά είναι διαχειρίσιμα, εκτός από ένα, το οποίο έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και η κατάσταση χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Να σημειωθεί ότι στο Άγιον Όρος έχει ξεκινήσει η χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού και το τρέχον διάστημα θεωρείται κρίσιμο, ώστε να επιτευχθεί ανοσία στον τοπικό πληθυσμό.

Εχουν μάλιστα εμβολιστεί ως τώρα αρκετοί από τους μοναχούς και η διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά την Παρασκευή, ενημερώνει ο κ. Κασμίρογλου.

Παράταση της αναστολής των προσκυνηματικών επισκέψεων στο Άγιο Όρος

Με απόφαση του αναπληρωτή Διοικητή του Αγίου Όρους παρατείνεται μέχρι τις 15 Απριλίου 2021 η αναστολή όλων των προσκυνηματικών επισκέψεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Επίσης, επιβάλλεται η διενέργεια προληπτικών ελέγχων στα λιμάνια εισόδου του Αγίου Όρους σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εισέλθει στον Ιερό Τόπο.

Πηγή: makthes.gr

