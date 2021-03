Κοινωνία

Φονικό στο Νέο Σούλι: ανατροπή στην υπόθεση

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών που ανατρέπει την εισήγηση της Εισαγγελέως. Το χρονικό της τραγωδίας.

Την παραπομπή σε δίκη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πατρών, για την αιματηρή υπόθεση που είχε συγκλονίσει την αχαϊκή πρωτεύουσα τον Φεβρουάριο του 2020 στην περιοχή Νέο Σούλι.

Παρά το γεγονός η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Πατρών είχε εισηγηθεί να μην ασκηθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως για την συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Γ», το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πατρών είχε διαφορετική άποψη.

Εξέδωσε βούλευμα (υπ. αριθμ. 37/2021),σύμφωνα με το οποίο ο κατηγορούμενος παραπέμπεται να δικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Περιφέρειας Πατρών με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, της οπλοκατοχής και της παράνομης οπλοφορίας.

Η πλευρά του κατηγορούμενου άσκησε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών επί της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών και αναμένεται το επόμενο διάστημα η έκδοση της απόφασης.

Ο φερόμενος ως δράστης, από την πρώτη στιγμή είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε άμυνα όταν πυροβόλησε το θύμα και πως δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν ξημερώματα Δευτέρας σε φανοποιείο στο Νέο Σούλι της Πάτρας, όταν – σύμφωνα με την Αστυνομία- το θύμα διέρρηξε την επιχείρηση κόβοντας τον προστατευτικό φράχτη του χώρου και προκαλώντας φθορές ακόμα και στην κάμερα ασφαλείας της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης ειδοποιήθηκε από τον συναγερμό και – σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί από την Αστυνομία- μετέβη στο σημείο, όπου δέχθηκε επίθεση από το θύμα, το οποίο πυροβόλησε εναντίον του με δίκαννο και στη συνέχεια άρχισε να τον απειλεί με ένα κλαδευτήρι. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με τραγική κατάληξη για τον 41χρονο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σφαίρα που δέχθηκε στην αριστερή θωρακική χώρα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, το θύμα κατ’ εξακολούθηση τον ενοχλούσε, απειλώντας τον ίδιο και την οικογένειά του, έχοντας προκαλέσει μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν, φωτιά στην επιχείρηση του πελάτη του και πως ό,τι συνέβη ήταν στο πλαίσιο της αυτοάμυνας.

Μάλιστα, όταν είχε μεταβεί στον Εισαγγελέα, είχε δηλώσει πως δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει και πως πυροβόλησε στα τυφλά για να εκφοβίσει το θύμα όταν είδε να στρέφει την καραμπίνα εναντίον του.

Ωστόσο, η πλευρά του θύματος υποστηρίζει πως οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου είναι αβάσιμοι ζητώντας να παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Γεώργιος Καλαπόδης, ερωτηθείς σχετικά με την τελευταία εξέλιξη ανέφερε πως «το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με τεκμηριωμένο σκεπτικό οδηγήθηκε σε σωστή απόφαση λαμβανομένου υπόψιν ότι η μέχρι τώρα ισχυρισμοί της άλλης πλευράς ήταν εντελώς αόριστοι και αβάσιμο».

Πηγή: Εφημερίδα "Γνώμη"