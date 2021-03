Κοινωνία

Στη “φάκα” πολυμελή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα άτομα έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ. Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε κατά τις έρευνες. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εγκληματικής ομάδας.

Εξαρθρώθηκαν, έπειτα από μεθοδική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους κυκλώματα που δραστηριοποιούνταν παράλληλα και συστηματικά στην οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κάλυμνο.

Συνελήφθησαν, το πρωί της Τρίτης, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε Κάλυμνο και Αττική, οκτώ μέλη (αρχηγοί και πυρήνες) των εγκληματικών ομάδων που συγκροτούσαν τα δύο κυκλώματα, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει συνολικά 29 άτομα, όλοι τους ημεδαποί ηλικίας από 20 έως 52 ετών.

Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της διεύθυνσης-συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, προμήθειας-κατοχής-αποθήκευσης-διακίνησης ναρκωτικών, παραβίασης περιορισμών διαμονής και οπλοκατοχής. Για τον τερματισμό της εγκληματικής δραστηριότητας των δύο κυκλωμάτων και τη σύλληψη των μελών τους, σχεδιάσθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων και υλοποιήθηκε με επιτυχία εκτεταμένης κλίμακας συντονισμένη - ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Καλύμνου και της Αττικής.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής , της Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Ασφαλείας Κω και τη συμμετοχή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Β’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκάνησου.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διακρίβωση των παράνομων δραστηριοτήτων των δύο κυκλωμάτων, από την εμπεριστατωμένη έρευνα που διενεργήθηκε, τη μεθοδική συγκέντρωση προανακριτικού υλικού και την ενδελεχή ανάλυση στοιχείων:

διαπιστώθηκε η σύνθεση των μελών της κάθε εγκληματικής ομάδας,

διευκρινίστηκε ο ρόλος, η ιεραρχική σχέση και η δομή της οργάνωσης τους,

ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των μελών τους (profile)

εξακριβώθηκε ο τρόπος – μεθοδολογία δράσης τους (modus operandi),

προσδιορίστηκαν οι επιμέρους παράνομες ενέργειες των μελών της οργάνωσης

χαρτογραφήθηκε το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας

προσδιορίστηκε το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν

Όπως προέκυψε, τα μέλη των δυο κυκλωμάτων είχαν αναπτύξει μεγάλο δίκτυο διακίνησης, με παράλληλη δράση που χρονολογείται τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2020, ήταν διαρθρωμένοι ιεραρχικά και οργανωμένοι σε υποομάδες με ξεχωριστή αποστολή, στόχευαν σε συγκεκριμένο «πελατολόγιο» χρησιμοποιώντας ιδιωτικά οχήματα (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες), καθώς και κωδικοποιημένη ορολογία για τις συναλλαγές τους.

Αναλυτικότερα, ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εγκληματικής ομάδας, η μια δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κυρίως ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ η άλλη επικεντρωνόταν στη διακίνηση κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης σε εξαρτημένους χρήστες.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

Ηρωίνη βάρους 8 γραμμαρίων

Κάνναβη ακατέργαστη βάρους 115,6 γραμμαρίων

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Άγνωστης χημικής σύστασης λευκή σκόνη βάρους 41,6 γραμμαρίων

18,5 φαρμακευτικά ναρκωτικά δισκία

4 θρυμμάτισες κάνναβης

8 οχήματα, από τα οποία 4 Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα και 4 δίκυκλα

16 κινητά τηλέφωνα.

5 μαχαίρια.

Το χρηματικό ποσό των 2.200 ευρώ

Κάρτες κινητών τηλεφώνων, βιβλιάρια τραπέζης, κάρτες τραπεζών, σημειώσεις

Πλήθος πλαστικών συσκευασιών κενών περιεχομένου

Κατά τον χρόνο διερεύνησης της υπόθεσης, τα δύο κυκλώματα προέβησαν σε 400 δοσοληψίες ναρκωτικών, διακινώντας περισσότερα από 4,3 κιλά κάνναβη και 100 γραμμάρια κοκαΐνη αποκομίζοντας πάνω από 68.000 ευρώ.

Σημειώνεται δε ότι, για να πετύχουν τον σκοπό τους, σε μία χρονική περίοδο όπου εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, παραβίαζαν κατ' εξακολούθηση τις ισχύουσες ρυθμίσεις θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.

Υπογραμμίζεται ότι, η αποδόμηση των δύο αυτών κυκλωμάτων αποτελεί καίριο πλήγμα στα κανάλια διοχέτευσης ναρκωτικών, διακόπτει οριστικά την εγκληματική τους δράση καθόσον εξαρθρώθηκαν πλήρως, είναι απότοκος ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού και στοχευμένων δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες συνεχίζονται αδιάλειπτα εστιάζοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπισης της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών και την προστασία του κοινωνικού συνόλου. O ι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.