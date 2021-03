Life

Eurovision 2021 – Ημιτελικοί: Πότε θα εμφανιστούν Ελλάδα και Κύπρος

Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των 16 και 17 χωρών που θα εμφανιστούν αντίστοιχα στον Α' και Β' Ημιτελικό της Eurovision.

Ανακοινώθηκε από την EBU η σειρά εμφάνισης των 16 και 17 χωρών που θα εμφανιστούν αντίστοιχα στον Α’ και Β’ Ημιτελικό της 65ης Eurovision. H Stefania θα ερμηνεύσει το «Last Dance» στη σκηνή της Ahoy Arena του Ρότερνταμ στην τέταρτη θέση του Β’ Ημιτελικού, ενώ η Κύπρος θα εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό στην 8η θέση.

Η σειρά εμφάνισης στον Α’ Ημιτελικό, την Τρίτη 18 Μαΐου 2021:

Λιθουανία Σλοβενία Ρωσία Σουηδία Αυστραλία Βόρεια Μακεδονία Ιρλανδία Κύπρος Νορβηγία Κροατία Βέλγιο σραήλ Ρουμανία Αζερμπαϊτζάν Ουκρανία Μάλτα

Η σειρά εμφάνισης στον Β’ Ημιτελικό, την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021:

Σαν Μαρίνο Εσθονία Τσεχία Ελλάδα Αυστρία Πολωνία Μολδαβία Ισλανδία Σερβία Γεωργία Αλβανία Πορτογαλία Βουλγαρία Φινλανδία Λετονία Ελβετία Δανία

Η σειρά εμφάνισης των 26 χωρών στον Μεγάλο Τελικό (δέκα από κάθε ημιτελικό, η «οικοδέσποινα» Ολλανδία και οι Big Five), θα ανακοινωθεί νωρίς το πρωί της Παρασκευής 21 Μαΐου 2021.