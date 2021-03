Κοινωνία

Ίλιον - AstraZeneca: η ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο της γυναίκας

Ποια τα αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της μισή ώρα μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca.

Δεν φαίνεται να προκύπτει τελικά συσχετισμός μεταξύ του εμβολιασμού και του θανάτου της 65χρονης γυναίκας, που κατέληξε την Τρίτη, μισή ώρα μετά τον εμβολιασμό της με την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έρευνα, εντοπίστηκε ένα παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς και πνευμονικό οίδημα. Αντιθέτως, δεν βρέθηκε μακροσκοπικά κάποια ορατή θρόμβωση.

Ζητήθηκε ωστόσο εργαστηριακός έλεγχος για περισσότερα στοιχεία, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την ιστολογική εξέταση.

Η άτυχη γυναίκα είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και δεν εμφάνισε κάποια αναφυλακτική αντίδραση μετά τον εμβολιασμό της. Παρ όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, της χορηγήθηκε αδρεναλίνη.

