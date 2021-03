Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Δείτε πόσα κρούσματα καταγράφηκαν ανά περιοχή. Αναλυτικά όλα τα στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Προβληματίζει για ακόμη μία ημέρα η καταγραφή των κρουσμάτων που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Τετάρτη, καθώς ανακοινώθηκαν 3.616 νέα κρούσματα.

Σήμερα σημειώθηκε και νέο ρεκόρ θανάτων για το 2021.

Στην Αττική η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας, καταγράφηκαν 1.706 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 499.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 55.935 τέστ και ο δείκτης θετικότητας είναι στο 6,46%.

Συνολικά τον Μάρτιο είχαμε 1658 θανάτους στην χώρα μας από την πανδημία με μέσο όρο 53 ανά ημέρα, ενώ καταγράφηκαν 74.681 κρούσματα με μέσο όρο 2.409 ανά ημέρα.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα έχει ως εξής:

Δείτε εδώ:

