Υγεία - Περιβάλλον

Οι ανακοινώσεις Κικίλια - Χαρδαλιά για χαλάρωση των μέτρων

Το νέο μείγμα μέτρων στο πλαίσιο πιο χαλαρού lockdown. Τι αλλάζει σε μετακινήσεις και λιανεμπόριο και από πότε.