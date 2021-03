Κοινωνία

Παίδων “Αγία Σοφία”: Στην φυλακή ο τραυματιοφορέας για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Τι είπε στον ανακριτή ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του. Ποιες κατηγορίες τον βαρύνουν.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο τραυματιοφορέας του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δύο κοριτσιών που νοσηλεύονταν στο ίδρυμα.

Ο 61χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του και είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της αποπλάνησης ανηλίκου κατά συρροή, της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου κατά συρροή και της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Επιπλέον ο κατηγορούμενος βαρύνεται και με το πλημμέλημα της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Σε βάρος του τραυματιοφορέα είχε γίνει καταγγελία, από εργαζόμενους του Νοσοκομείου τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος προέβη σε πράξεις σεξουαλικής βίας σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, 6 και 8 χρονών, σε χρόνους που το ένα θύμα ήταν διασωληνωμένο και το άλλο σε κατάσταση αναισθησίας. Για την υπόθεση διενεργήθηκε εισαγγελική έρευνα που κατέληξε στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του και στη σύλληψή του.

Ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται αποδίδοντας την όλη υπόθεση σε παρεξήγηση εκ μέρους των καταγγελόντων. Φέρεται επίσης να ισχυρίζεται πως ποτέ δεν είχε δώσει δικαιώματα κατά την επί σειρά ετών εκτέλεση των καθηκόντων του στο νοσοκομείο.

