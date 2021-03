Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “μπλόκο” στη διενέργεια self test στα φαρμακεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποσύρθηκε η επίμαχη διάταξη για τη διενέργεια self test στα φαρμακεία. Μόνο την πώληση αναλαμβάνουν οι φαρμακοποιοί.

Τα φαρμακεία ούτε θα διενεργούν, ούτε θα καταγράφουν τα αποτελέσματα των self test, τα οποία όμως καλούνται να διαθέτουν κανονικά στους πολίτες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζομάνης κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση η οποία επιτρέπει την αγορά τους εντός των φαρμακείων, αλλά όχι την διεξαγωγή του εντός αυτού.

«Τα ιδιωτικά φαρμακεία δύναται να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορονοιο COVID-19 σε φυσικά πρόσωπα... Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) που διατίθενται μέσω φαρμακείων, καθώς και να καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος», αναφέρει η σχετική διάταξη που υπήρχε στο κατεπείγον νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Αποσύρθηκε, δηλαδή, η φράση «να χορηγείται το δικαίωμα ελέγχων και καταγραφής των αποτελεσμάτων τους στους φαρμακοποιούς» η οποία υπήρχε στο αρχικό κείμενο και προκάλεσε την αντίδραση των φαρμακοποιών.

Διαβάστε ακόμη:

Self test: οδηγός για τη χρήση τους - ολόκληρη η διαδικασία

Μητσοτάκης: self test με προτεραιότητα στους μαθητές

Self Test: Οι εταιρείες που προκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο