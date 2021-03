Αθλητικά

Η Σακοράφα νέα Πρόεδρος στον ΣΕΓΑΣ

«Μάχη» ψήφο με ψήφο, με την ανθυποψήφια της. Για πρώτη φορά γυναίκα Πρόεδρος στον ΣΕΓΑΣ.

Η Σοφία Σακοράφα είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, αφού στις αρχαιρεσίες που έγιναν σήμερα, Τετάρτη (31/3) μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Ζευς», συγκέντρωσε 114 ψήφους έναντι 107 της Τασούλας Κελεσίδου.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 224 σωματεία και είχαμε επίσης τρία λευκά ψηφοδέλτια.

Εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ εξελέγη ο Βασίλης Σεβαστής με 131 ψήφους, έναντι 91 του Κώστα Γκατσιούδη.