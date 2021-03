Οικονομία

Lockdown - Αναστολές συμβάσεων: Πότε ξεκινούν οι δηλώσεις για τον Απρίλιο

Πότε ανοίγει το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και για ποιο διάστημα. Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021, στις 12:00, ανοίγει το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Απρίλιο του 2021.

Από 1/4/2021 μέχρι και την Παρασκευή 9/4/2021, θα μπορούν να υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που μπορούν να αφορούν είτε όλο τον μήνα Απρίλιο είτε μέρος αυτού.

Από 10/4/2021, οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό διάστημα από 1/4/2021 έως και 9/4/2021.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λόγω του προαναγγελτικού συστήματος, δεν επιτρέπονται οι ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για προγενέστερα χρονικά διαστήματα. Στις δε περιπτώσεις που πρέπει να υπηρετηθούν επείγουσες μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων, επιτρέπονται προαναγγελτικά οι ανακλήσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας με χρήση ορθής επανάληψης ή προσωρινής ανάκλησης δήλωσης αναστολής.

Επιπλέον, επισημαίνονται τα εξής:

Α. Επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την επικράτεια

Όσες επιχειρήσεις υπάγονται σε Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής (παράρτημα Α), ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.

Β. Επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου

Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα σε περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου και υπάγονται σε ΚΑΔ που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής (παράρτημα Β), ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.

Γ. Επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται

Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες είναι πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ (παράρτημα Γ), που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Απρίλιο 2021.

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες, πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως και 4/3/2021.