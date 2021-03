Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κικίλιας: Νοσοκομείο covid το Θριάσιο και νέες ΜΕΘ για στήριξη του ΕΣΥ

Ανησυχία για το τρίτο κύμα της πανδημίας. Ενίσχυση του ΕΣΥ και οδηγίες για τους πολίτες. Η πορεία των εμβολιασμών.

Έκκληση γι αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας απηύθυνε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πανδημία του κορονοϊού, με αφορμή την προσαρμογή στα υφιστάμενα μέτρα, κάνοντας λόγο για «μικρές ανάσες στήριξης και βοήθειας στην κοινωνία».

Ο υπουργός είπε ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε υγειονομική κρίση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες λίγες εβδομάδες για να αντέξει το ΕΣΥ που βάλλεται από το τρίτο και σφοδρότερο κύμα, όπως είπε. Συνέστησε προσοχή, και ευλαβική τήρηση των μέτρων, μάσκα, αποστάσεις και αντισηπτικό.

Οι μεταλλάξεις του ιού είναι πολύ πιο μεταδοτικές με δεκάδες εισαγωγές στα νοσοκομεία καθημερινά, είπε ο κ. Κικίλιας και κάλεσε τους πολίτες να παραμερίσουν την κούραση μπροστά στον κίνδυνο απώλειας ζωών.

Ανακοίνωσε περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ με μετατροπή του Θριασίου Νοσοκομείου σε covid από 7 Απριλίου. Είπε ότι οι απλές κλίνες είναι 130 και 33 ΜΕΘ και σταδιακά θα αναπτυχθούν 180 απλές κλίνες. Τα περιστατικά θα κατευθυνθούν σε ιδιωτικές κλινικές και η εφημερία του Θριασίου θα καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης δημιουργούνται 51 νέες ΜΕΘ στο ΕΣΥ.

Τέλος ανέφερε ότι ο εμβολιασμός προχωρά κανονικά. Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 1.691.000 δόσεις. Λειτουργούν 1.042 εμβολιαστικά κέντρα τα οποία στελεχώνονται από 3.500 υγειονομικούς.

