Κοινωνία

Κλοπή από θυρίδες: Το DNA, οι μαρτυρίες “φωτιά” και τα ταξίδια στο εξωτερικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την κλοπή - μαμούθ από τις θυρίδες τράπεζας. Ψάχνουν τα κλοπιμαία.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Τα πιθανά ταξίδια του 58χρονου στο εξωτερικό αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο των αρχών, που συνεχίζουν να ερευνούν την κλοπή - μαμούθ από τις θυρίδες της τράπεζας, στο Χαλάνδρι.

Πληροφορίες των δικηγόρων των θυμάτων αναφέρουν ότι ο ήδη προφυλακισμένος 58χρονος ταξίδεψε στη Βουλγαρία, λίγο μετά τον εκτιμώμενο χρόνο της διάρρηξης. Για αυτό και οι φωτογραφίες και οι περιγραφές των κοσμημάτων θα δοθούν στην Ιντερπόλ, μήπως και εντοπιστούν στο εξωτερικό.

Στοιχείο το DNA

Σε τουλάχιστον δύο καταθέσεις η ενοικιάστρια τής θυρίδας, μέσα στην οποία βρέθηκε βιολογικό υλικό του 58χρονου, επιμένει ότι κανένας άλλος εκτός από την ίδια και τον γιο της δεν είχε πρόσβαση στη θυρίδα.

«Τη θυρίδα την έχω μισθώσει από πάρα πολύ παλιά και αυτήν την επισκεπτόμουν εγώ και κάποιες φορές έχει έρθει και ο γιος μου. Ποτέ άλλο πρόσωπο δεν έχει έρθει σε επαφή με το εσωτερικό της θυρίδας μου», αναφέρει στην μαρτυρία της μια γυναίκα θύμα της κλοπής .

Ο πραγματογνώμονας που όρισε η Ελληνική Αστυνομία στο πόρισμά του ήταν σαφής. Η διάρρηξη και των τεσσάρων θυρίδων έγινε με το ίδιο εργαλείο, πιθανότατα ένα κατσαβίδι, κάτι που -σύμφωνα με τις αρχές- δηλώνει ότι ο δράστης είναι ο ίδιος.

Άλλη μαρτυρία αναφέρει: «Τοποθέτησα εγώ το κλειδί μου στην κλειδαριά και άνοιξα τη θυρίδα, η οποία άνοιξε κατευθείαν, χωρίς να χρειαστεί το πασπαρτού της τράπεζας, όπως γινόταν με τη συνηθισμένη διαδικασία. Τότε διαπίστωσα ότι όλο το περιεχόμενο της θυρίδας μου είχε αφαιρεθεί, ενώ είχαν αφήσει τα κουτιά και υφασμάτινα τσαντάκια, στα οποία περιέχονταν τα κοσμήματα»

Πρόεδρος – «Αχυράνθρωπος»

Προκειμένου να σκιαγραφήσουν το προφίλ του κατηγορούμενου, τα στελέχη του τμήματος διαρρηκτών ερεύνησαν την οικονομική κατάστασή του. Διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι το 2019 είχε αλλάξει τη μετοχική σύνθεση τής εταιρείας, στην οποία ανήκει το κομμωτήριο τής συζύγου του. Ως πρόεδρο τοποθέτησε έναν 53χρονο, που για χρόνια είχε ως βοηθό για διάφορες δουλειές.

Διαπίστωσαν, επίσης, ότι επιχείρησε να πάρει ένα δάνειο στο όνομα φίλης του, προκειμένου να αγοράσουν ένα σπίτι και να μείνουν μαζί, όπως της είχε υποσχεθεί.