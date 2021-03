Παράξενα

Επανήλθε στη ζωή λίγο πριν δωριστούν τα όργανά του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο, για τη δωρεά οργάνων, το αγόρι άρχισε να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Μόνο θαύμα μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που συνέβη στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 18χρονος που είχε διαγνωστεί κλινικά νεκρός επέστρεψε στη ζωή, λίγο πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο για να δοθούν τα όργανά του!

Ο 18χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο όταν τον χτύπησε ένα φορτηγό σε δρόμο του Σταντφορντσάιντ. Τέσσερις ημέρες αφότου οι γιατροί διέγνωσαν πως ήταν κλινικά νεκρός οι γονείς του 18χρονου Λιούις Ρόμπερτς αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα του σε έξι ασθενείς. Τότε συνέβη το θαύμα…

Λίγο πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο το αγόρι άρχισε να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.