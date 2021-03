Κοινωνία

Έρευνες για τον θεραπευτή που καταδικάστηκε για ασέλγεια σε ανήλικο

Οι Αρχές έδωσαν τα στοιχεία του στη δημοσιότητα αναμένοντας καταγγελίες και για άλλες περιπτώσεις παιδιών που ίσως έπεσαν θύματα του εργοθεραπευτή.

Καταγγελίες αναζητούν οι Αρχές και για άλλες περιπτώσεις παιδιών που έπεσαν θύματα του εργοθεραπευτή, που καταδικάστηκε με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών σε ποινή κάθειρξης για τα εγκλήματα της γενετήσιας πράξης με ανήλικο και της κατάχρησης ανηλίκου.

Πρόκειται για τον 56χρονο ιδιοκτήτη δύο κέντρων εργοθεραπείας στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη επτά ετών για αποπλάνηση και ασέλγεια σε βάρος 12χρόνου αγοριού που αντιμετώπιζε αναπτυξιακές διαταραχές, την περίοδο 2013-2014.

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες και τα στοιχεία του μετά από επτά χρόνια λόγω της ανάγκης προστασίας του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των ανωτέρω αδικημάτων που τέλεσε ο ανωτέρω. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες, ότι στο άκουσμα της είδησης της δημοσιοποίησης των στοιχείων του, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476270 του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

*Οι παραπάνω φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν εκ παραδρομής σε θέμα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 της 31ης Μαρτίου 2021, που αφορούσε σε άλλη υπόθεση.