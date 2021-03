Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Οι περιοχές που θα γίνουν δωρεάν rapid test την Πέμπτη

Αναλυτικά τα σημεία που θα βρίσκονται τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ για τα rapid test.

Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει να πραγματοποιεί ελέγχους με τη διενέργεια rapid test σε όλη την επικράτεια, για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊόυ.

Την Πέμπτη 1 Απριλίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία (10:00-15:00):

Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο) Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» Δ. Πεντέλης, Νέα Πεντέλη, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Πνευματικό κέντρο Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι Δ. Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, Δημοτικό Parking Βασιλέως Παύλου Δ. Βριλησσίων, Πλατεία Αναλήψεως Δ. Καλλιθέας, Πλατεία Δαβάκη Δ. Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας (μπροστά από το Δημαρχείο) Δ. Καισαριανής, Πλατεία Καισαριανής Ανοιχτή δράση στη Νότια Πύλη ΔΕΘ , 9:00 -19:00 Ανοιχτή δράση στο δήμο Χαλκηδόνας, στην κεντρική πλατεία Βαθύλακου Drive through στο δήμο Καλαμαριάς , πλησίον ΚΑΠΗ Φοίνικα Drive through στο δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης , στο στάδιο Κ. Καραμανλής Ανοιχτή δράση στο δήμο Ωραιοκάστρου , πλατεία νέας Φιλαδέλφειας Drive through στο δήμο Πυλαίας , στο Ελαιόρεμα, οδός Κύπρου Πλατεία Κατοχής, Αιτωλοακαρνανίας Πλατεία Μεσολογγίου Κοινό Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη Δημαρχείο Άρτας Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα Πλατεία Νίκης, Αγίας Σοφίας 48-50, Πάτρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα Κεντρική Πλατεία Λεύκας, Πάτρα Δήλεσι Βοιωτίας Drive through Εθνικής Αμύνης, Δράμα Πάρκο Πλατανάκια, Αλεξανδρούπολη Κτελ Αλεξανδρούπολης Στροφυλιά Εύβοιας Κτελ Χαλκίδας Drive through στην Κύμη, Εύβοιας Κοινοτικό Κατάστημα Λάνθι Ηλείας Μαγούλα Ηλείας Κοινοτικό Κατάστημα, Κατάκολο Ηλείας Κοινοτικό Κατάστημα Καλλίκωμο Ηλείας Αγγελοχώρι Ημαθίας ΚΑΠΗ Μαλίων, Δήμος Χερσονήσου, Ηράκλειο Πλατεία Φιλιατών, Θεσπρωτία Κάμπος Ικαρίας Κοινοτικό Κατάστημα Κεφαλόβρυσο, Ιωαννίνων Παλαιοχώρι Καβάλας Νικήσιανη Καβάλας Ποδοχώρι Καβάλας Παραλία Οφρυνίου, Καβάλα Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας Κεντρική Πλατεία Σοφάδων, Καρδίτσα Προάστιο Παλαμά, Καρδίτσα Ιτέα Παλαμά, Καρδίτσα Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας Σιάτιστα Κοζάνης Πλατεία Φλοίσβου, Κόρινθος Κεντρική Πλατεία Λάρισας Πλατεία Χαραυγή Λάρισα Πάρκο Άγιος Αντώνιος, Λάρισα Κιλελέρ-Χάλκη, Λάρισα Τέμπη, Δημαρχείο Μακρυχωρίου, Λάρισα Drive through Γέφυρα Λευκάδας Πνευματικό Κέντρο Αγίας Τριάδας, Λήμνου Drive through Αλμυρός Βόλου Περιφέρεια, Βόλος Μέγαρο Χορού Καλαμάτα Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας Κοινοτική Αγορά Καλαμάτας Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, Πάρος Πλατεία Ελευθερίας, Έδεσσα Πλατεία Αρσένι Σκύδρας, Πέλλα Πετριά Σκύδρας, Πέλλα Drive through Ανδρομάχης, Πιερία Drive through Περίσταη, Πιερίας Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης, Ρέθυμνο Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή Σαμοθράκης 12, Κομοτηνή Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής, Ρόδος Δημαρχείο Ροδόλιβος Σερρών Πρώτη Σερρών Ζευγολατιό Σερρών Κοινότητα Βάρης, Σύρος Κρήνη Τρικάλων Ελάτη Τρικάλων Στουρναραίικα Τρικάλων Πλατεία Αγιοφύλλου, Τρίκαλα Drive through Λαμίας, Φιλίας 10 Κεντρική Πλατεία Δεσφίνων, Φωκίδα Πλατεία Ηρώων, Γαλαξίδι, Φωκίδα Drive through Νέας Καλλικράτειας, Χαλκιδικής Αλικιανός, Δήμος Πλατανιά, Χανιά Πλατεία Βουνακίου, Χίος

