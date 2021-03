Αθλητικά

ΑΕΚ: ήττα – αποκλεισμός στην Τουρκία

Ο «Δικέφαλος» δεν κατάφερε να διατηρήσει τη διαφορά που είχε πάρει στην Αθήνα, και αποκλείστηκε το Final-8 του Basketball Champions League.

Οδυνηρό -πρόωρο- αποκλεισμό από το Final-8 του Basketball Champions League, υπέστη η ΑΕΚ στην Άγκυρα. Η Ένωση ηττήθηκε 78-66 από την Τουρκ Τέλεκομ, για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ, έχασε τη διαφορά της νίκης επί των Τούρκων στο ΟΑΚΑ (74-65) και σε συνδυασμό με την ήττα της Νίζνι από τη Στρασμπούρ έμεινε εκτός συνέχειας...

Μετά από ένα αποτελεσματικό πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ... στέρεψε επιθετικά στην επανάληψη, με τους «κιτρινόμαυρους» να περιορίζονται στους 10 πόντους στην τρίτη περίοδο, δίνοντας την ευκαιρία στην Τουρκ Τέλεκομ να εξασφαλίσει μία διαφορά 9 πόντων (55-46). Η Ένωση προσπάθησε στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 59-53 στο 33΄, αλλά μέχρι εκεί... Η αστοχία επέστρεψε στο «κιτρινόμαυρο στρατόπεδο» και οι γηπεδούχοι ξέφυγαν για πρώτη φορά με +11 στο 35΄ (64-53). Κομβικά λάθη της ΑΕΚ, μάλιστα, βοήθησαν την Τουρκ Τέλεκομ να διατηρήσει τη διψήφια διαφορά μέχρι το τέλος, υποχρεώνοντας την Ένωση στην καταστροφική τρίτη σερί ήττα της.

Με τη Νίζνι να έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση, η δεύτερη που οδηγεί στο Final-8 θα κριθεί στην αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας, μεταξύ της Στρασμπούρ και της Τουρκ Τέλεκομ, για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ.

Κορυφαίος των νικητών ο Κάιλ Ουίλτζερ με 24 πόντους, ενώ από την ΑΕΚ, που έχασε απόψε με τραυματισμό τον Ματ Λοτζέσκι, ξεχώρισε ο Μόουζες με 18.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 39-36, 55-46, 78-66

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Ματσόνι, Καστίγιο

Οι συνθέσεις:

ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ (Γκορέν): Ντέκερ 5, Φόστερ 9 (2), Τζόνσον 10, Ο' Μπράιαν 9 (2), Γουίλτζερ 24 (1), Γκεγίκ 9, Γκιουλασλάν 2, Κορκμά 10 (2).

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Μέικον 12 (1), Ματσιούλις 8 (2), Ζήσης, Μωραΐτης 3, Μόουζες 18, Μορέιρα 4, Λάνκφορντ 11, Γιάνκοβιτς, Κατσίβελης 2, Χρυσικόπουλος 6, Μαυροειδής 2, Λοτζέσκι.