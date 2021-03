Αθλητικά

Σάκκαρη – Miami Open: συγκλονιστική εμφάνιση και πρόκριση στα ημιτελικά

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «εξαφάνισε» στο πρώτο σετ την αντίπαλο της, Νο 2 στον κόσμο και έκανε «επική» ανατροπή στο δεύτερο.

Μια εξωπραγματική Μαρία Σάκκαρη, πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της επικρατώντας της Ναόμι Οσάκα στα προημιτελικά του Miami Open και προκρίθηκε στις τέσσερις καλύτερες αθλήτριες της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε επίδειξη δύναμης στο πρώτο σετ απέναντι στη Νο 2 αθλήτρια του πλανήτη, κατακτώντας το με 6-0!

Η συνέχειa υπήρξε ακόμη πιο συγκλονιστική, καθώς αν και βρέθηκε να χάνει με 1-4 γκέιμς, πήρε τα επόμενα πέντε και κατάκτησε το σετ με 6-4 και μαζί την τεράστια νίκη.

Η επιτυχία της Σάκκαρη είναι απίστευτη, αν αναλογιστεί κάποιος ότι παραχώρησε μόλις τέσσερα γκέιμς απέναντι σε μια αθλήτρια κορυφαίου επιπέδου και κάτοχο τεσσάρων τίτλων Γκραν Σλαμ, η οποία είχε να ηττηθεί από τις 20 Φεβρουαρίου 2020, μετρώντας 23 σερί νίκες.

Το τένις της ήταν από την αρχή πολύ επιθετικό και δεν άφησε περιθώριο στην 24χρονη Γιαπωνέζα αντίπαλό της, την οποία πίεσε αφόρητα. Τώρα περιμένει την αντίπαλό της, η οποία προκύψει από τη νικήτρια του ζεύγους ανάμεσα στην Καναδή Μπιάνκα Αντρεέσκου και την Ισπανίδα Σάρα Σορίμπες Τόρμο.

Από το ξεκίνημα του αγώνα η Σάκκαρη έκανε ό,τι ήθελε, καθώς ο άνεμος επηρρέασε την Οσάκα αλλά όχι την αντίπαλό της. Η Γιαπωνέζα είχε άσχημο σερβίς, δεν έβαλε πίεση στην Σάκκαρη κι αυτό φάνηκε από τους μόλις 8 πόντους της, έναντι 26 της αντιπάλου της.

Η συνέχεια ήταν διαφορετική, αφού η Οσάκα αντέδρασε και προηγήθηκε 3-0. Η Σάκκαρη όμως διατήρησε την ψυχραιμία της και με εκπληκτικό μπάκχαντ μείωσε αρχικά σε 1-3, για να ξεκινήσει νέα... παράσταση μετά το 1-4, που εν ριπή οφθαμού μετατράπηκε σε 4-4.

Αμέσως ύστερα ακολούθησε μπρέικ στο σερβίς της Οσάκα και ο έλεγχος πέρασε στα χέρια της. Πλέον δεν είχε παρά να κρατήσει το σερβίς της, κάτι που πέτυχε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πως να είχε άλλωστε με την κατάσταση υπέρ της, όταν στο προηγούμενο παιχνίδι της, απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα (προημιτελικά) πέτυχε να «σβήσει» έξι ματς πόιντ πριν κατακτήσει τη νίκη...

