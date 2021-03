Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: “Σκληρό” lockdown σε όλη την χώρα

Για πόσο διάστημα θα διαρκέσει το αυστηρό lockdown στην Γαλλία. Τι ισχύει για τα σχολεία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα μπαίνει για τρίτη φορά σε πανεθνικό λοκντάουν, για τουλάχιστον έναν μήνα, ενώ τα σχολεία θα κλείσουν για τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί το τρίτο κύμα της πανδημίας που απειλεί με κατάρρευση τα νοσοκομεία.

Με τους νεκρούς από την Covid-19 να πλησιάζουν τους 100.000, τις μονάδες εντατικής θεραπείας στις πιο πληγείσες περιοχές να είναι υπερπλήρεις και τους εμβολιασμούς να συνεχίζονται με πιο αργό ρυθμό απ’ όσο προβλεπόταν, ο Μακρόν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το στόχο του, δηλαδή να κρατήσει ανοιχτή τη χώρα για να προστατεύσει την οικονομία. «Θα χάσουμε τον έλεγχο αν δεν ενεργήσουμε τώρα», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος στο τηλεοπτικό διάγγελμά του προς το έθνος.

Οι αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση σημαίνουν ότι οι περιορισμοί στις μετακινήσεις που ισχύουν εδώ και μία εβδομάδα στο Παρίσι και σε ορισμένες περιφέρειες, στα νότια και τα βόρεια, θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα, για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. Από την Τρίτη, μετά τις διακοπές του Πάσχα, κατά τις οποίες θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις, θα επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 7 το απόγευμα και θα κλείσουν σε όλη τη χώρα ορισμένα καταστήματα. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα νέα μέτρα σημαίνουν ότι θα κλείσουν περίπου 150.000 επιχειρήσεις και το κόστος εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στα 11 δισεκ. ευρώ ανά μήνα.

Οι πολίτες θα επιτρέπεται να μετακινούνται σε ακτίνα έως 10 χιλιομέτρων από το σπίτι τους. «Κάνουμε αγώνα ταχύτητας», είπε ο Μακρόν, καθώς αυξάνονται οι μολύνσεις και οι νοσηλείες, κυρίως λόγω της εξάπλωσης των πιο μεταδοτικών παραλλαγών του νέου κορονοϊού. Αυτά τα πιο μολυσματικά στελέχη οδήγησαν «στην εμφάνιση μιας επιδημίας μέσα στην επιδημία", πρόσθεσε. Θα συνεχίσει επίσης να ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 7 το βράδυ.

Τα σχολεία θα κλείσουν από την Δευτέρα, για τρεις εβδομάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι δύο εβδομάδες των εαρινών διακοπών. «Ο ιός κυκλοφορεί στα σχολικά ιδρύματα, αλλά όχι περισσότερο απ’ ότι αλλού», τόνισε ο Μακρόν.

Ο Μακρόν ήλπιζε ότι θα απέφευγε ένα τρίτο πανεθνικό λοκντάουν, ώστε να δώσει στην οικονομία της χώρας μια ευκαιρία να ανακάμψει μετά τη μεγάλη ύφεση της περασμένης χρονιάς. Όμως οι επιλογές του 43χρονου προέδρου άρχισαν να περιορίζονται, μεταξύ άλλων και λόγω των νέων, πιο μεταδοτικών παραλλαγών του νέου κορονοϊού που εξαπλώθηκαν στη Γαλλία και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Την επόμενη εβδομάδα οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως και στη συνέχεια όλα τα σχολεία θα κλείσουν για 15 ημέρες. Τα νήπια και οι μαθητές του δημοτικού θα επιστρέψουν κατόπιν στις τάξεις τους ενώ οι μαθητές γυμνασίων και λυκείων θα συνεχίσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία για μία ακόμη εβδομάδα.

«Είναι η καλύτερη λύση για να επιβραδύνουμε τον ιό», είπε ο Μακρόν, επισημαίνοντας ότι η Γαλλία κατάφερε να κρατήσει ανοιχτά τα σχολεία της για μεγαλύτερο διάστημα σε σύγκριση με πολλές γειτονικές της χώρες.

Από τον Φεβρουάριο, τα νέα κρούσματα που καταγράφονται καθημερινά έχουν διπλασιαστεί και φτάνουν πλέον σχεδόν τα 40.000 κάθε 24ωρο. Ο αριθμός των νοσηλευομένων στις ΜΕΘ ξεπέρασε τους 5.000. Η δυναμικότητα σε κλίνες, στις κρίσιμες μονάδες θα αυξηθεί στις 10.000, δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί. Μέχρι σήμερα, έχει εμβολιαστεί μόνο το 12% του πληθυσμού. Από τις 16 Απριλίου θα ξεκινήσουν να εμβολιάζονται οι πολίτες άνω των 60 ετών ενώ από τις 15 Μαΐου το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο και για τους πολίτες άνω των 50 ετών. Θα ακολουθήσουν, στα μέσα Ιουνίου, τα άτομα κάτω των 50 ετών και «μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όλοι οι Γάλλοι άνω των 18 ετών που το επιθυμούν θα μπορούν να εμβολιαστούν», υποσχέθηκε.

«Επιλέγουμε την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα», είπε ο Μακρόν, ανακοινώνοντας επίσης ότι από τα μέσα Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν, αλλά με αυστηρές προϋποθέσεις, ορισμένοι πολιτιστικοί χώροι και, μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, θα ξανανοίξουν σταδιακά οι καφετέριες, τα εστιατόρια, τα γήπεδα και οι αίθουσες ψυχαγωγίας.

