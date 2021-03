Κόσμος

Τραμπ: το Facebook “κατέβασε” βίντεο με συνέντευξη του

Ποιος λόγους επικαλέστηκε το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει αποκλείσει τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ κι από το Instagram.

Το Facebook απέσυρε ένα βίντεο με μια συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραμένει αποκλεισμένος από την πλατφόρμα, από τη σελίδα της νύφης του Λάρα Τραμπ στο μέσο αυτό, έγινε σήμερα γνωστό από μια εκπρόσωπο Tύπου της εταιρείας.

Η Λάρα Τραμπ, η οποία είναι παντρεμένη με τον γιο του Τραμπ, Έρικ, και προσφάτως εντάχθηκε στο δυναμικό του Fox News ως συνεργάτιδα, θέλησε να προμοτάρει μια συνέντευξη με τον Τραμπ για τη διαδικτυακή εκπομπή της "The Right View" με αναρτήσεις της στο Instagram χθες.

Κατόπιν, ανήρτησε ένα σκρίνσοτ από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Facebook, με το οποίο την ενημέρωναν ότι το βίντεο της με τον Τραμπ να μιλάει αποσύρθηκε, με την εταιρεία να επικαλείται την απαγόρευση που έχει επιβάλει στους λογαριασμούς του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλειστεί από το Facebook και το Instagram επ’ αόριστον, για υποκίνηση βίας μετά τις βίαιες ταραχές της 6ης Ιανουαρίου από υποστηρικτές του στο αμερικανικό Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον.

«Βάσει του αποκλεισμού που έχουμε επιβάλει στους λογαριασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στο Facebook και το Instagram, επιπλέον περιεχόμενο που θα αναρτάται με τη φωνή του Ντόναλντ Τραμπ θα αποσύρεται και θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμούς στους λογαριασμούς του», σημειώνεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Facebook, η οποία μίλησε υπό την προϋπόθεση να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε πως το email είναι πραγματικό, απέφυγε ωστόσο να σχολιάσει σχετικά. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ Τζέισον Μίλερ δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα να σχολιάσει την εξέλιξη.